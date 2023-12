Khởi tố kẻ cho vay tín dụng đen với lãi suất 365%/năm

Ngày 14/12, theo tin từ Cơ quan CSĐT Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang, đơn vị vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh cấm đi khỏi nơi trú Nguyễn Tùng Lâm (SN 1996, ngụ TP Hà Nội - tạm trú phường An Hòa, TP Rạch Giá) để điều tra về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, Cảnh sát hình sự Công an TP Rạch Giá phát hiện Lâm có hành vi hoạt động tín dụng đen nên mời lên làm việc.

Nguyễn Tùng Lâm tại cơ quan điều tra. (Ảnh: Văn Vũ)

Lâm thừa nhận, từ đầu năm 2023 tên này từ Hà Nội vào TP Rạch Giá để hoạt động tín dụng đen, với các hình thức cho vay “tiền góp ngày” và “tiền đứng” lãi suất cao vượt quá quy định của pháp luật.

Cụ thể, từ tháng 8 đến 11/2023, Lâm cho 5 người phụ nữ trên địa bàn thành phố Rạch Giá vay số tiền 185 triệu đồng, góp trong 25 ngày, lãi suất cho vay 1%/ngày, tương đương với lãi suất 365%/năm (gấp 18,25 lần so với lãi suất quy định), thu lợi bất chính trên 52 triệu đồng.

Hôm 23/10, Công an TP Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang cũng điều tra 4 kẻ cho vay nặng lãi gồm Trần Đình Thịnh (31 tuổi), Nguyễn Hữu Tiến (26 tuổi), Lưu Văn Bình (41 tuổi) và Phạm Văn Thái (25 tuổi) - cùng ngụ tỉnh Hà Nam.

Nhóm này khai nhận từ đầu năm 2023 đến thuê nhà trọ trên địa bàn TP Rạch Giá rồi thiết lập đường dây cho vay lãi nặng, hoạt động ở địa bàn TP Rạch Giá và một số huyện lân cận.

Để được vay, khách phải cung cấp Giấy chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân, giấy phép lái xe, hộ khẩu, số điện thoại, nơi ở, nghề nghiệp để các đối tượng quyết định số tiền cho vay từ 5 đến 150 triệu đồng, lãi suất từ 35%/tháng trở lên (tương đương khoảng 420%/năm).

Tác giả: VĂN VŨ - HOÀNG THỌ

Nguồn tin: vtc.vn