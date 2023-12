Khởi tố bảo vệ quỹ tín dụng lừa đảo gần 9 tỷ đồng "nướng" vào cờ bạc

Ngày 5/12, Công an tỉnh Hải Dương thông tin, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương đã ra các Quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Văn Hưởng (SN 1990, trú tại xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Theo kết quả điều tra của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh, Nguyễn Văn Hưởng vốn là bảo vệ kiêm lái xe tại Quỹ tín dụng nhân dân xã Ngô Quyền, huyện Thanh Miện.

Từ tháng 7/2021, Hưởng đưa ra thông tin về việc bản thân có chức năng, nhiệm vụ xét duyệt và giải ngân hồ sơ vay vốn của khách hàng, trực tiếp liên hệ với một số người quen biết và đặt vấn đề vay tiền để phục vụ công tác chuyên môn.

Chỉ với chiêu bài “vay tiền để đáo hạn cho khách hàng và cần thu hồi vốn trước hạn để phục vụ công tác thanh tra”, đối tượng đã liên tiếp thực hiện trót lọt hành vi lừa đảo.

Tin tưởng vào những thông tin mà Hưởng đưa ra, từ tháng 7/2021 đến tháng 5/2022, chị N.T.T (trú tại thành phố Hải Dương) đã chuyển cho đối tượng vay tổng số tiền hơn 8,7 tỷ đồng.

Đến thời hạn trả nợ, Hưởng liên tiếp đưa ra hàng loạt lý do để xin gia hạn. Tuy nhiên trong thực tế, toàn bộ số tiền đã được đối tượng dùng để trả nợ, đánh bạc và chi tiêu cá nhân. Đầu tháng 8/2022, để tránh việc bị đòi tiền, Hưởng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.

Đối tượng sau đó đã bị Cơ quan cảnh sát điều tra triệu tập, khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, theo quy định tại Khoản 4, Điều 174 Bộ luật hình sự.

Tác giả: T.M

Nguồn tin: nguoiduatin.vn