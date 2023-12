Khởi công xây dựng Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 1

Sau hơn 37 năm đưa vào sử dụng, Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An đã xuống cấp, không còn phù hợp với xu thế phát triển, nhất là việc đáp ứng nhu cầu phục vụ đời sống văn hóa cho công nhân, người lao động.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, UBND tỉnh Nghệ An, Liên đoàn Lao động tỉnh tỉnh Nghệ An đã thống nhất chủ trương xây dựng giai đoạn 1 công trình Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An.

Dự án nâng cấp Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An thành Trung tâm Hội nghị vùng Bắc Trung Bộ có tổng mức đầu tư là 103,7 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 39,1 tỷ đồng; Ngân sách UBND tỉnh Nghệ An là 25,5 tỷ đồng và Tài chính Công đoàn 39,1 tỷ đồng.

Dự án xây dựng nhà Văn hóa Lao Động Nghệ An giai đoạn 1 với tổng mức đầu tư hơn 24,4 tỷ đồng (ảnh: TQ)

Trước đó, ngày 27/9, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phê duyệt dự án giai đoạn 1, đợt 1 với tổng mức đầu tư hơn 24,4 tỷ đồng, bao gồm các hạng mục như: Cải tạo sửa chữa Hội trường A, sân đường nội bộ và thay thế một số thiết bị để nâng cấp công năng sử dụng của Hội trường...

Sau khi hoàn thành, sẽ trở thành điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao lý tưởng cho người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, là địa điểm phục vụ các nhiệm vụ chính trị, văn hóa xã hội toàn quốc nói chung, tỉnh Nghệ An nói riêng.

