Khai trương quần thể du lịch giải trí VinWonders Cửa Hội

Chính thức khai trương đón hè từ 1/6/2024, VinWonders Cửa Hội mang đến chuỗi sự kiện và hoạt động tưng bừng từ ngày tới đêm xuyên suốt mùa hè: - Lễ hội Quốc tế Thiếu nhi ngày 1/6/2024 với sự tham gia của gần 300 học sinh có thành tích xuất sắc trong năm học vừa qua. Các em nhỏ được thưởng thức màn trình diễn flashmob Lala Wonder, cuộc thi văn nghệ giữa các trường và trải nghiệm các trò chơi hấp dẫn tại VinWonders Cửa Hội. - Đại chiến thế giới nước Wonder Water War (thứ Sáu, Bảy và Chủ nhật hàng tuần từ 1/6 - 31/7): Thương hiệu lễ hội hè đặc trưng tại các công viên nước của VinWonders trên khắp cả nước với âm nhạc DJ sôi động, các màn trình diễn đặc sắc và các trò chơi, thử thách dưới nước vô cùng hấp dẫn. - Lễ hội Kem Wonder Ice Cream (1/6 – 31/7): Chương trình khuấy động mùa hè với sự xuất hiện của các mascot Kem ngộ nghĩnh và du khách có cơ hội được thưởng thức bộ sưu tập sản phẩm kem VinWonders thơm ngon hấp dẫn. - Cùng hơn 2000 show và mini show trong cả năm diễn ra từ ngày tới đêm như Vũ điệu thổ dân, Ảo thuật đường phố, Ban nhạc du ca và Diễu hành Tropical Carnival sẽ mang đến không khí hội hè náo nhiệt bất tận cho du khách.