Hàng nghìn người dân tham gia lễ hội bắt cá ngày cận Tết

Ông Lê Văn Hoan, Chủ tịch UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn cho biết, đây là lần đầu tiên xã tổ chức lễ hội bắt cá hồ Cầu Bè. Mục đích là để bảo tồn, phát triển giá trị văn hóa của địa phương, tạo không khí vui vẻ, phấn khởi đón Xuân.

Lễ hội diễn ra từ 9h-15h ngày 5/2, tại hồ Cầu Bè, xã Xuân Thọ thu hút hàng nghìn người dân tham gia. Quy định của ban tổ chức lễ hội, người dân chỉ được dùng nơm, vó, vợt... bắt cá, nghiêm cấm dùng lưới, kích điện...

Người dân phấn khởi mang dụng cụ đi bắt cá.

Đường vào hồ ùn tắc do lượng người tới lễ hội bắt cá quá đông.

Hồ thủy lợi Cầu Bè có diện tích hơn 4ha, thuộc sự quản lý của UBND xã Xuân Thọ, huyện Triệu Sơn.

Năm trước, ông Nguyễn Hữu Xuân, một người con của Xuân Thọ (hiện cư trú tại tỉnh Đồng Nai) đã thả gần 10 tấn cá thương phẩm, tặng cho địa phương để chuẩn bị cho lễ hội bắt cá hồ Cầu Bè.

Người dân đứng trên bờ theo dõi, cổ vũ cho những người xuống nước bắt cá.

Dù đã lớn tuổi nhưng người đàn ông này vẫn tham gia và đã bắt được cá sau khi khai hội.

Nhiều bạn trẻ đứng trên bờ quay phim, chụp ảnh lễ hội bắt cá hồ Cầu Bè.

Mực nước sâu khoảng 70 - 80cm rất thuận lợi cho việc nơm cá.

Ai bắt được cá to sẽ hú lớn tạo không khí phấn khởi cho mọi người.

Hai người đàn ông bắt được con cá da trơn lớn tại hồ Cầu Bè.

Nơm, vó, thậm chí bu nhốt gà được tận dụng để úp cá.

Những người phụ nữ đứng trên bờ vui vẻ đón cá của người thân bắt được.

Nhiều loại cá như trắm, trôi, chép, mè ... tại hồ Cầu Bè được người dân bắt được.

Cụ ông dùng dây để xâu cá bắt được.

Đây là lượng cá mà thanh niên này bắt được trong buổi sáng diễn ra lễ hội.

Những con cá lớn được đưa lên bờ.

Cần 3 người để khiêng được số cá bắt được tại lễ hội về nhà.

