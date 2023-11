Hàng chục dự án đầu tư ở Nghệ An rơi vào “tầm ngắm” kiểm tra

Mới đây, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Quyết định 3559/QĐ.UBND ngày 01/11/2023 về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành và phê duyệt kế hoạch kiểm tra 89 dự án đầu tư ngoài khu kinh tế và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Đáng chú ý, trong số đó có 29 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản bị tỉnh này đưa vào danh mục kiểm tra.

Loạt dự án bị kiểm tra

Theo Quyết định số 3559, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An được thành lập hướng đến mục đích kiểm tra, đôn đốc tiến độ triển khai các dự án, đề xuất phương án giải quyết các vướng mắc, khó khăn có liên quan và tham mưu xử lý theo quy định của pháp luật.

Đặc biệt, sẽ tập trung kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về đầu tư, xây dựng, đất đai và pháp luật có liên quan, việc thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách Nhà nước của các chủ đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn ngoài ngân sách, được thực hiện ngoài Khu kinh tế Đông Nam và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Đoàn kiểm tra liên ngành chia thành 3 đoàn, kiểm tra đồng thời các dự án được phân công. Trong đó, đoàn công tác do ông Vũ Tuấn Dũng - Phó Giám đốc Sở Xây dựng làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra 29 dự án thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản.

Có thể điểm qua một số dự án nằm trong danh mục kiểm tra lần này, bao gồm: Dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC có địa chỉ tại phường Quán Bàu, TP Vinh, do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư; Khu nhà ở của Tổng công ty 36 ở xã Nghi Kim, TP Vinh do Tổng công ty 36 làm chủ đầu tư; Khu nhà ở hỗn hợp tại xã Nghi Phú do Công ty CP tư vấn thiết kế và đầu tư xây dựng Nhà Việt làm chủ đầu tư; Tổ hợp dịch vụ tổng hợp, chung cư cao cấp, văn phòng và nhà ở liền kề ở xã Nghi Phú, TP Vinh do Công ty CP đầu tư và thương mại dầu khí Nghệ An làm chủ đầu tư…

Khu đất vàng” bị bỏ hoang của dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC ở phường Quán Bàu, TP Vinh, tỉnh Nghệ An

Hay như các dự án: Khu chung cư Yên Hòa II ở phường Quán Bàu, TP Vinh, do Công ty TNHH Tâm Sơn Trang làm chủ đầu tư; Chung cư và biệt thự liền kề tại khối 5, phường Trường thi do Công ty TNHH Trường Thành làm chủ đầu tư; Khu nhà ở thấp tầng Trường Thịnh Phát 1 và 2 ở phường Hà Huy Tập, TP Vinh do Công ty CP Trường Thịnh Phát làm chủ đầu tư…

Được biết, ngoài đoàn số 3 do Sở Xây dựng chủ trì, còn có 2 đoàn kiểm tra khác, bao gồm: Đoàn số 1 do ông Nguyễn Văn Trường - Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư làm trưởng đoàn, kiểm tra 22 dự án chưa được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản). Đoàn 2 do ông Võ Văn Ngọc - Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường làm trưởng đoàn sẽ kiểm tra 38 dự án đã được giao đất, cho thuê đất (không thuộc lĩnh vực phát triển nhà ở, kinh doanh bất động sản).

Trong khoảng thời gian từ ngày 10/11/2023 - 30/3/2024, đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh Nghệ An sẽ tổ chức kiểm tra các dự án đầu tư trên địa bàn và hoàn thành báo cáo kiểm tra, trình UBND tỉnh xem xét, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Sẽ “khai tử” các dự án treo kéo dài

Trong số các dự án nằm trong danh mục kiểm tra của đoàn liên ngành tỉnh, nổi trội nhất vẫn là dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC do Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC làm chủ đầu tư; với tổng diện tích quy hoạch lên đến 11.253,3m2.

Tuy nhiên, đây là dự án mang đầy tai tiếng trong suốt thời gian qua của tỉnh Nghệ An. Bởi lẽ, dự án này được tọa lạc trên khu đất “vàng” gần Ngã tư ga Vinh - nơi giao nhau giữa các tuyến đường giao thông trọng yếu của thành phố nhưng lại chây ì triển khai thực hiện, bỏ hoang hóa suốt nhiều năm trời…

Cụ thể, qua tìm hiểu của Diễn đàn Doanh nghiệp, dự án Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê và căn hộ cao cấp BMC được UBND tỉnh Nghệ An cấp giấy chứng nhận đầu tư cho Công ty BMC từ năm 2007 nhằm góp phần xây dựng cảnh quan môi trường đô thị nơi trung tâm TP Vinh ngày càng khang trang, hiện đại.

Vậy nhưng, hơn 15 năm đã trôi qua, khu đất thực hiện dự án vẫn chỉ là mảnh đất hoang hóa, cỏ cây mọc um tùm, hàng rào quây tôn xiên vẹo, móp méo theo thời gian… gây mất mỹ quan đô thị và lãng phí nguồn tài nguyên đất đai nghiêm trọng.

Nghệ An sẽ tiến hành kiểm tra hàng chục dự án đầu tư trên địa bàn trong thời gian tới

Bên cạnh việc chây ì triển khai xây dựng, mới đây chủ đầu tư dự án này còn bị Chi cục Thuế TP Vinh “điểm mặt, chỉ tên”, khi ban hành công văn đề nghị Sở KH&ĐT TP Hồ Chí Minh ban hành quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do nợ thuế kéo dài.

Theo đó, tính đến thời điểm ngày 6/10/2023, Công ty TNHH MTV Vật liệu xây dựng và xây lắp thương mại BMC đóng trụ sở tại Quận 1, TP Hồ Chí Minh (là chủ đầu tư dự án) do ông Phạm Lê Hùng (SN 1968) làm người đại diện theo pháp luật kiêm Tổng giám đốc đã nợ tiền thuế, tiền chậm nộp thuế hơn 60 tỷ đồng. Trong đó, tiền sử dụng đất hơn 29,3 tỷ đồng; tiền chậm nộp hơn 30,6 tỷ đồng.

Được biết, dựa trên kết quả kiểm tra của đoàn liên ngành trong năm 2022 (đợt 2), vào trung tuần tháng 9 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã quyết định “khai tử” 7 dự án trên địa bàn.

Lý giải cho việc tỉnh này ra quyết định chấm dứt hoạt động của các dự án là do chậm tiến độ, đến nay nhà đầu tư chưa thực hiện ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án, chưa hoàn thành các thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn