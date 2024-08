Hai tỉnh Nghệ An và Đắk Lắk hợp tác phát triển du lịch

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Lắk H’ Yim Kđoh; Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Bùi Đình Long.

Nghệ An và Đắk Lắk là 2 tỉnh có nhiều tài nguyên thiên nhiên, tài nguyên nhân văn đa dạng, phong phú, giàu bản sắc tạo ra lợi thế cho phát triển kinh tế du lịch của mỗi tỉnh. Mặc dù cách xa nhau về địa lí nhưng nhờ có đường bay Vinh - Buôn Ma Thuột mà người dân và du khách 2 tỉnh có điều kiện thuận lợi đi du lịch, thăm thân. Nắm bắt cơ hội đó, ngành Du lịch 2 tỉnh đã sớm chủ động ký kết, triển khai Chương trình liên kết hợp tác phát triển du lịch. Cùng với đó, điểm đến, sản phẩm du lịch của 2 tỉnh có nhiều đặc trưng, nổi bật, có tính bổ trợ nhau đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng trao đổi khách du lịch giữa 2 tỉnh thời gian qua.

Biên bản liên kết, hợp tác phát triển du lịch mà Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk và Sở Du lịch tỉnh Nghệ An ký kết tập trung trên 4 lĩnh vực: Trao đổi thông tin về tình hình phát triển du lịch; Phát triển sản phẩm du lịch; Tuyên truyền, xúc tiến quảng bá du lịch; Quy hoạch, kêu gọi đầu tư.

Tại Hội nghị, hai bên cùng nhau đánh giá, nhìn nhận lại những khó khăn, vướng mắc sau 5 năm liên kết phát triển du lịch, đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác. Phó Chủ tịch UBND 2 tỉnh Nghệ An, Đắk Lắk mong muốn Hiệp hội Du lịch, doanh nghiệp kinh doanh du lịch 2 địa phương tiếp tục đẩy mạnh hợp tác nhiều hơn nữa, đa dạng hóa các chương trình du lịch. Đặc biệt, khai thác lợi thế đường bay Vinh - Buôn Ma Thuột phục vụ khách du lịch.

Theo thống kê, khách du lịch từ tỉnh Nghệ An đến tỉnh Đắk Lắk trong từ năm 2019 đến hết tháng 6 năm 2024 đạt khoảng 150.000 lượt; từ tỉnh Đắk Lắk đến tỉnh Nghệ An gần 200.000 lượt. Ngoài ra, khách thăm thân hoặc tự đến Đắk Lắk (và ngược lại) bằng máy bay và ô tô không qua các công ty lữ hành trên 300.000 lượt. Theo thống kê của Cảng hàng không Buôn Ma Thuột, khách đi bằng đường hàng không từ thành phố Vinh đến thành phố Buôn Ma Thuột (từ năm 2019 đến nay) và ngược lại là gần 820.000 lượt.

Tỉnh Nghệ An cam kết sẽ luôn đồng hành và tạo điều kiện thuận lợi nhất để doanh nghiệp du lịch và người dân Đắk Lắk khai thác thị trường, đến trải nghiệm du lịch Nghệ An; đồng thời, mong muốn lãnh đạo tỉnh, các sở, ngành liên quan, doanh nghiệp du lịch tỉnh Đắk Lắk đồng hành, hỗ trợ các doanh nghiệp du lịch Nghệ An tổ chức đưa đón các đoàn khách đến Đắk Lắk thời gian tới.