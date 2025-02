Your browser does not support the video tag.

Ngày 11/2, Lãnh đạo Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết sau 6 giờ điều tra truy bắt, lực lượng công an đã bắt giữ đối tượng Trần Văn Huy, sinh năm 1984, trú tại xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên. Huy là nghi phạm nổ súng, làm chết người./.

Nguồn tin: vietnamplus.vn