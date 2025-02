Đã bắt được hung thủ b.ắ.n c.h.ế.t nam thanh niên trong phòng ngủ

Tối 10/2, Công an Hà Tĩnh phối hợp Công an Thị xã Kỳ Anh, Công an huyện Cẩm Xuyên và các lực lượng đã bắt giữ thành công nghi phạm Trần Văn Huy (SN 1984, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Huy là nghi phạm đã dùng súng bắn tử vong anh Phùng Văn P. (SN 1999, trú TDP Hồng Hải, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh) vào chiều cùng ngày.

Khẩu súng được tìm thấy cách hiện trường khoảng 3km. (Ảnh: CA).

Theo thông tin từ chính quyền địa phương, anh P. mới từ Philippines về quê hai tháng trước. Thời điểm hung thủ gây án, anh P. đang ngồi xem máy tính trong phòng ngủ. Camera an ninh của nhà dân gần đó ghi lại, hung thủ đã đột nhập, đứng ngoài cửa sổ phòng ngủ, dùng súng bắn nạn nhân ở cự ly gần. Sau khi gây án, hung thủ vứt súng, lái xe máy bỏ trốn.

Từ những dữ liệu thu thập, danh tính nghi phạm được xác định là Trần Văn Huy (SN 1984, trú xã Cẩm Minh, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh). Công tác truy bắt được khẩn trương triển khai.

Trần Văn Huy thời điểm bị bắt giữ tại khu vực Cầu Rác. (Ảnh: CA).

Đến hơn 23h cùng ngày, Trần Văn Huy đã bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại khu vực Cầu Rác, xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên. Nguyên nhân gây án đang được CQĐT lấy lời khai, làm rõ.

Như trước đó đã đưa tin, vào khoảng 17h ngày 10/2, người dân tổ dân phố Hồng Hải, phường Kỳ Phương, thị xã Kỳ Anh, nghe tiếng súng phát ra từ nhà anh P. Đến nơi, phát hiện nạn nhân đã gục trong phòng ngủ. Anh P. được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong. Các trinh sát Công an Hà Tĩnh, Công an Thị xã Kỳ Anh và các lực lượng đã tổ chức truy bắt hung thủ trong đêm.

Tác giả: Bùi Thị Ngân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn