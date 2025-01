Đoàn công tác Cục 11, Tổng Cục 2 - Bộ Quốc phòng thăm, chúc Tết UBND tỉnh

Thay mặt Đoàn công tác, Đại tá Tưởng Văn Thể - Phó Cục trưởng Cục 11 chúc mừng đồng chí Lê Hồng Vinh được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An. Đồng chí Phó Cục trưởng Cục 11 gửi lời cảm ơn đến sự quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các tỉnh nơi đơn vị đứng chân, trong đó có tỉnh Nghệ An. Trong thời gian qua, Cục 11 đã phối hợp tốt với các đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn, đồng thời nhận được sự giúp đỡ, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An, qua đó góp phần giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ cùng với các lực lượng đứng chân trên địa bàn triển khai tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc phòng, đặc biệt là đảm bảo an ninh chính trị dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025. Nhân dịp chuẩn bị đón Tết cổ truyền dân tộc, thay mặt đoàn công tác, Đại tá Tưởng Văn Thể - Phó Cục trưởng Cục 11 chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công; đồng thời chúc tỉnh Nghệ An sang năm 2025 hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao.

Tại buổi tiếp Đoàn công tác Cục 11, Tổng Cục 2 Bộ Quốc phòng, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh đã thông tin về tình hình và những kết quả phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An đạt được trong năm qua. Năm 2024, dù có nhiều khó khăn và thách thức, song thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều kiện tình hình an ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, tỉnh Nghệ An đã đạt và vượt 27/28 chỉ tiêu đề ra. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước đạt 9,01%, đứng thứ 2 khu vực Bắc Trung Bộ và thứ 13 cả nước. Thu ngân sách đạt 25.517 tỷ đồng, tiệm cận mục tiêu cận dưới về thu ngân sách của cả nhiệm kỳ. Kết quả này rất thuận lợi để tỉnh đạt mục tiêu của cả nhiệm kỳ trong năm 2025.

Thu hút đầu tư đạt kết quả cao, tổng số vốn đầu tư cấp mới và điều chỉnh đạt trên 66 nghìn tỷ đồng; trong đó vốn FDI đạt trên 1,7 tỷ USD, cao nhất từ trước đến nay, là năm thứ 3 liên tiếp nằm trong top 10 cả nước. Tỉnh đã hoàn thành nhiều dự án trọng điểm và các mục tiêu cơ bản đạt và vượt, tạo tiền đề rất quan trong cho sự phát triển của tỉnh trong năm 2025 và những năm tiếp theo. Tỉnh cũng đã tập trung chỉ đạo tổng kết Nghị quyết 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã theo tinh thần Nghị quyết số 1243/NQ-UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XV. Đặc biệt, trong năm 2024, lực lượng vũ trang tỉnh nhà vinh dự được đón nhận Danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân lần thứ 2 nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Thời gian qua, tỉnh Nghệ An và Cục 11 đã tích cực phối hợp, chia sẻ thông tin. Những thông tin của Cục 11 chia sẻ đã giúp cho lãnh đạo địa phương nắm bắt tình hình và xử lý tình huống, vấn đề một cách chính xác nhất; qua đó góp phần giúp cho tỉnh có sự điều tiết quan trọng trong việc thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự cũng như hoạch định phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn. Tỉnh Nghệ An trân trọng cảm ơn và mong muốn Cục 11 sẽ tiếp tục quan tâm, đồng hành chia sẻ thông tin, góp phần giúp cho tỉnh Nghệ An nắm bắt tình hình từ sớm, từ xa nhằm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, tạo điều kiện cho kinh tế - xã hội tỉnh nhà phát triển.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hồng Vinh gửi tới các đồng chí trong đoàn cùng gia đình đón năm mới mạnh khỏe, ngập tràn niềm vui và giành được nhiều thắng lợi trong năm 2025.

