Các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025

Theo đó, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thành, thị triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Công văn của Tỉnh ủy về tổ chức Tết Ất Tỵ năm 2025, Chỉ thị của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm. Đồng thời, phân công, bố trí cán bộ, công chức, nhân viên trực xử lý công việc và thực hiện chế độ thông tin, báo cáo trong dịp Tết Nguyên đán theo đúng quy định.

Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, công tác phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ và bảo vệ an toàn tài sản, an toàn sức khỏe cho nhân dân trong dịp Tết.

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương tham mưu UBND tỉnh xây dựng Chương trình để Thường trực Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh đi thăm và chúc Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.

Văn phòng UBND tỉnh đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức, phân công trực và tổng hợp, báo cáo tình hình trong các ngày Tết gửi Thường trực Tỉnh ủy, Thủ tướng Chính phủ theo đúng quy định.

