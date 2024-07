Đêm không ngủ chữa cháy nhà xưởng rộng hàng nghìn mét vuông, cả trăm người phải di tản đồ đạc

22h ngày 4/7, mạng xã hội chia sẻ hình ảnh đám cháy lớn bốc lên phía sau khu dân cư ở Phúc Yên, Vĩnh Phúc. Ngọn lửa lan rộng bao trùm toàn bộ diện tích hàng nghìn m2, cột khói cao cả trăm mét. Theo nhân chứng, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng hơn 22h cùng ngày tại một công ty trên địa bàn phường Trưng Trắc.

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Ảnh: Báo Vĩnh Phúc

Do vụ hỏa hoạn xảy ra tại một công ty bao bì với những vật liệu dễ cháy đã khiến cho lửa bùng lên dữ dội kèm khói đen bao trùm diện rộng giữa đêm. Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc huy động hơn 10 xe chữa cháy cùng hàng chục chiến sĩ tới hiện trường dập lửa.

Vào lúc 22h30 ngày 4/7, thông tin với Báo Công Thương, lãnh đạo phường Trưng Trắc, thành phố Phúc Yên, Vĩnh Phúc xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ hỏa hoạn kinh hoàng. Các lực lượng chức năng vẫn đang làm việc.

Lãnh đạo TP Phúc Yên trực tiếp xuống hiện trường chỉ đạo lực lượng chức năng tham gia chữa cháy. Theo một số nhân chứng, thời điểm đám cháy bùng phát, họ không thấy có công nhân làm việc tại nhà xưởng.

Ảnh: Thông tin Phúc Yên

Hiện trường vụ việc. Ảnh: VTV

Đến 23h ngày 4/7 đám cháy vẫn chưa được dập tắt. Chỉ huy Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ tỉnh Vĩnh Phúc cho biết trên VnExpress rằng hiện chưa ghi nhận thiệt hại về người, công tác chữa cháy gặp nhiều khó khăn do bên trong là các vật dụng dễ bắt lửa, nhiệt lượng cao như giấy, thùng xốp.

Hàng trăm người dân cùng công an, bộ đội đứng thành hàng dài chuyền tay di tản đồ đạc của nhà dân sang bên đường đối diện, đề phòng cháy lan.

Sau nhiều giờ đồng hồ triển khai các phương án dập lửa, đến khoảng 1h30 phút ngày 5/7 lực lượng chức năng đã khống chế dập tắt được ngọn lửa, ngăn không để cháy lan sang khu dân cư.

Nhưng hậu quả của vụ hỏa hoạn đã khiến xưởng sản xuất diện tích cả 3 nghìn mét với 3 dãy nhà, cùng nhiều vật liệu, phương tiện xe cộ, máy móc sản xuất kinh doanh bị thiêu rụi, hư hỏng. Rất may, không ghi nhận xảy ra thiệt hại về người.

Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiến hành thống kê thiệt hại, và điều tra xác định nguyên nhân vụ việc.

Your browser does not support the video tag.

Cháy lớn ở Phúc Yên, khói lửa đỏ rực bao trùm khu dân cư. CLIP: Hằng Cốm

Tác giả: Thái Hà

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn