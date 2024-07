Đạt 300 điểm tròn trĩnh, nam sinh Khánh Hòa giành vòng nguyệt quế Olympia

Nguyễn Lâm Vũ giành vòng nguyệt quế cuộc thi tuần đầu tiên của quý 4, Đường lên Đỉnh Olympia năm thứ 24.

Cuộc thi tuần đầu tiên của quý 4 Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 24 chứng kiến 4 thí sinh tranh tài: Bùi Hoàng Hưng (THPT Quốc Oai, Hà Nội), Trần Sơn Duy (THPT chuyên Trần Phú, Hải Phòng), Nguyễn Lâm Vũ (THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà), Nguyễn Nhật Minh (THPT chuyên Bảo Lộc, Lâm Đồng).

Ở phần thi Khởi động riêng, Hoàng Hưng tạm dẫn đầu với 50 điểm, trong khi 3 thí sinh còn lại bám sát với 40 điểm. Sang phần thi Khởi động chung, Sơn Huy vươn lên dẫn đầu với 80 điểm, Hoàng Hưng xếp thứ hai với 65 điểm, tiếp sau là Lâm Vũ 50 điểm, Nhật Minh 40 điểm.

Phần thi Vượt chướng ngại vật là từ khoá gồm 3 chữ cái. Hàng ngang đầu tiên có 5 chữ cái với câu hỏi: "Hợp chất... là hợp chất của cacbon (trừ CO, CO2, muối cacbonat, xianua, cacbua...)". Với đáp án là “Hữu cơ", cả 4 thí sinh đều có thêm 10 điểm.

Hàng ngang tiếp theo gồm 7 chữ cái với câu hỏi: "Phản ứng hóa học trong đó một chất sinh ra hai hay nhiều chất mới được gọi là phản ứng...?" Với đáp án là "Phân hủy", 3 thí sinh Sơn Huy, Lâm Vũ, Nhật Minh cùng giành được thêm 10 điểm.

Phần thi Khởi động của các thí sinh.

Khi ô chữ chưa lật mở, Hoàng Hưng đã bấm chuông và đưa ra câu trả lời chướng ngại vật là “Nấm". Tuy nhiên, đây không phải là đáp án đúng và Hưng phải tạm dừng phần chơi. Tiếp sau Hoàng Hưng, cả Lâm Vũ và Nhật Minh đồng loạt nhấn chuông giành quyền trả lời và đều đưa ra đáp án là “Rác".

"Rác" là đáp án đúng của Chướng ngại vật, Lâm Vũ là người chiến thắng để giành thêm 50 điểm, vươn lên dẫn đầu đoàn leo núi. Kết thúc phần thi này, Lâm Vũ dẫn đầu với 120 điểm, tiếp sau là Sơn Duy 100 điểm, Hoàng Hưng 75 điểm, Nhật Minh 60 điểm.

Phần thi Tăng tốc chứng kiến sự cạnh tranh căng thẳng của các thí sinh. Tại tất cả các câu hỏi, các thí sinh đều đưa ra đáp án chính xác và nhanh chóng. Hoàng Hưng là người giành nhiều điểm nhất ở phần thi này với 120 điểm, trong khi đó Sơn Duy và Lâm Vũ cũng đã giành thêm được 110 điểm và 100 điểm.

Kết thúc phần thi Tăng tốc, Lâm Vũ tiếp tục dẫn đầu đoàn leo núi với 230 điểm, tiếp sau là Sơn Duy 200 điểm, Hoàng Hưng 195 điểm, Nhật Minh 120 điểm.

Đến với phần thi Về đích, Lâm Vũ đã chọn gói câu hỏi 20-20-20 điểm. Trả lời đúng 2 câu đầu tiên, Lâm Vũ giành thêm 40 điểm để củng cố vị trí dẫn đầu với 270 điểm. Câu thứ 3, Hoàng Hưng giành quyền trả lời nhưng không chính xác. Lâm Vũ về chỗ với 270 điểm.

Sơn Duy chọn gói câu hỏi 20-30-20 điểm để về đích. Câu đầu, Duy trả lời đúng để có thêm 20 điểm. Câu 2, Duy không có câu trả lời, Hoàng Hưng trả lời nhưng không đúng. Câu 3, Duy chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có câu trả lời chính xác, Nhật Minh giành quyền trả lời nhưng cũng không đúng. Sơn Duy về chỗ với 200 điểm.

Hoàng Hưng chọn gói câu hỏi 30-20-20 điểm. Sau câu đầu không có điểm, nam sinh Hà Nội đã giành thêm cho mình 20 điểm ở câu hỏi thứ hai. Sang câu thứ 3, Hưng chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có câu trả lời chính xác và để mất điểm về tay Sơn Duy.

Nhật Minh chọn gói 3 câu hỏi 30 điểm để về đích. Câu đầu , Minh không có câu trả lời và để mất điểm vào tay Lâm Vũ. Câu thứ 2, Minh trả lời đúng để có thêm 30 điểm. Câu thứ 3, Minh chọn ngôi sao hi vọng nhưng không có câu trả lời, Hoàng Hưng giành quyền trả lời nhưng không chính xác.

Kết quả chung cuộc, Nguyễn Lâm Vũ đến từ Trường THPT Lý Tự Trọng, Khánh Hoà đã giành vòng nguyệt quế với tổng điểm 300. Về nhì là Trần Sơn Duy với 220 điểm. Cùng vị trí thứ ba là Bùi Hoàng Hưng với 155 điểm và Nguyễn Nhật Minh 80 điểm.

