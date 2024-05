Danh tính "em trai phi công" Hà Nội hot nhất MXH: 2k1 đã là cơ phó, visual cực phẩm, clip mấy giây mà làm các chị 30 cũng phải “replay” cả ngày

Mới đây, cộng đồng mạng "đứng ngồi không yên" trước vẻ điển trai của anh chàng phi công có nickname Hà Còi trên các nền tảng MXH. Từ những hình ảnh đời thường đến khi "lên đồ", ngồi trong buồng lái của nam phi công trẻ cũng khiến hội chị em rần rần khen ngợi.

Bởi lẽ, anh chàng sở hữu visual cực phẩm, gương mặt được netizen nhận xét "búng ra sữa" khiến ai nhìn một lần cũng "dính". Bên cạnh đó, Hà còn có chiều cao 1m74, vóc dáng đẹp cùng cách nói chuyện thân thiện, vui vẻ. Trong các đoạn clip do Hà đăng tải, anh chàng chủ yếu chia sẻ về những khoảnh khắc đời thường nhất trong công việc của mình.

Đoạn clip hút 11 triệu view của "em trai phi công" sinh năm 2k1

Làm phi công đã ngầu, được xem thêm về những lần bay trên bầu trời hay chuẩn bị đi làm của Hà khiến nhiều người càng ấn tượng với anh chàng. Đặc biệt trong một đoạn clip, "em trai phi công" quay lại cảnh đi đến nơi tập trung bằng xe máy Dream, sau đó ngồi trên khoang lái cực tập trung, cool ngầu khiến hội chị em phải nhấn xem lại nhiều lần vì quá đáng yêu.

Nhiều người xem cho rằng Hà Còi nổi rần rần ở hiện tại và khiến nhiều chị "say như điếu đổ" không chỉ bởi vẻ ngoài đẹp trai ngời ngợi mà còn chính từ những khoảnh khắc làm việc cool ngầu toát lên cái vibe cuốn hút khó diễn tả: Vừa giỏi lại vừa hay ho!

Được biết, Hà Còi tên thật là Bùi Thanh Hà, sinh năm 2001 tại Hà Nội. Hiện tại, anh chàng đang là cơ phó cho một hãng bay tại Việt Nam, chính thức bay được 1 tháng nay. Trước đó, Hà chia sẻ có hơn 3 năm học phi công, trong đó có 1 năm học tại Mỹ. Sau đó anh chàng trở về nước, học hỏi thêm và bay khoảng 200 giờ với cương vị tập sự mới chính thức trở thành cơ phó.

"Từ thời điểm bắt đầu thi Đại học, mình cũng đã có mong muốn theo làm phi công. Tuy nhiên do gia đình sợ mình không theo được nên vẫn chọn thêm một ngành nghề kỹ thuật để thi. Mình có học 1 kỳ tại Đại học Bách Khoa Hà Nội, sau đó thì đi theo học phi công chuyên nghiệp", Hà chia sẻ.

Hơn 3 năm học phi công chuyên nghiệp, trong đó có 1 năm học tại Mỹ, Hà Còi mới chính thức trở thành cơ phó gần đây

Khi biết bản thân viral trên MXH, Hà Còi cho hay cậu cảm thấy bất ngờ và có phần ngại ngùng: "Mình chỉ tính làm clip vui vẻ, giải trí thôi nhưng không ngờ lại được mọi người quan tâm và đón nhận đến vậy. Mọi người dành nhiều lời khen khiến mình cũng hơi ngại, chưa thích ứng được bởi mình chỉ là gương mặt mới. Trong ngành cũng nhiều bạn trẻ như mình, thậm chí trẻ hơn và giỏi hơn nữa, mình chỉ may mắn khi bỗng được viral".

Nam phi công trẻ cho hay lịch làm việc hiện tại cũng khá dày nhưng vẫn đủ thời gian để nghỉ ngơi. Nói thêm về đoạn clip đầu tiên, ghi lại một ngày đi làm bằng xe Dream cực viral, thậm chí còn được các fanpage đăng tải lại với nội dung hài hước: "Chê anh đi xem Dream nhưng thật ra anh lái hẳn máy bay", Hà Còi hóm hỉnh tiết lộ: "Hồi đó mình đi học trong TP.HCM nên được anh họ cho mượn chiếc xe đó để chạy. Giờ đi làm mình cũng vẫn đi xe máy, nhà có xe Dream luôn nhưng vì giờ vali cồng kềnh quá nên mình không thể chạy xe đó".

Hà Còi nhận nhiều lời khen bởi visual cực phẩm

Từ khoảnh khắc chạy xe máy đi làm tới lúc ngồi trong buồng lái của phi công trẻ đều viral trên MXH

Nhận xét về tính cách của chàng phi công điển trai, không ít người cho rằng anh chàng cực vui vẻ, thân thiện. Bên cạnh đó, Hà Còi sở hữu chất giọng Hà Nội cuốn hút, hát hay nên nhiều người chỉ vô tình biết tới cũng "dính" luôn trong các đoạn clip của anh chàng vài tiếng đồng hồ.

Tiết lộ thêm về bản thân, cơ phó cũng cho biết đang còn độc thân. Ngoài dành thời gian tập trung sự nghiệp, Hà quan niệm chuyện tình yêu bao giờ đến sẽ tự đến.

Hiện tại, đoạn clip nhiều views nhất của Hà đã lên tới hơn 11 triệu lượt xem. Ngoài ra, các đoạn clip đều nhận được lượt tương tác, bình luận "khủng" từ cộng đồng mạng. Một số bình luận từ người hâm mộ:

- "Ý là bạn này không phải kiểu đẹp trai góc cạnh nhưng vibe lại rất duyên, cuốn hút quá trời. Nhìn thiện cảm cực kỳ luôn ấy".

- "Giỏi quá, còn trẻ mà đã là cơ phó rồi. Các bạn Gen Z giờ xịn thật, vừa có ngoại hình, vừa có tài năng".

- "Bỗng nhận ra mình đã lớn tuổi khi giờ phải gọi các bé đẹp trai là em… giống như em trai phi công này".

- "Gu của mình là 23 tuổi, phi công, nói giọng Bắc, hát hay… cụ thể là anh phi công này nhé mọi người".

- "Xem 1 clip rồi mãi không thoát ra được, coi đi coi lại nhiều lần vẫn u mê vẻ đẹp trai này. Lúc ngồi trong buồng lái siêu ngầu luôn".

Một số khoảnh khắc đời thường hiếm hoi của chàng phi công Gen Z

Tác giả: Hải My/ Ảnh: NVCC

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn