Đánh bại Quỳnh Lưu, FC Cửa Lò vô địch S7NA S2 – Fujiland Cup 2024

Sau khi kết thúc 60 phút thi đấu chính thức, hai đội buộc phải phân định thắng thua bằng loạt sút luân lưu đầy may rủi. Cửa Lò bằng bản lĩnh và sự may mắn đã giành chiến thắng chung cuộc bằng tỷ số 3-1, chính thức trở thành nhà tân vô địch lần thứ 2 giải đấu dành cho đội tuyển huyện, thành phố và thị xã trên địa bàn tỉnh Nghệ An. Trước đó, vào năm 2022, đội Đô Lương đã giành chức vô địch trong lần đầu tiên giải được tổ chức. Họ đã đánh bại Nghi Lộc trong một loạt sút luân lưu 6m đầy căng thẳng và kịch tính...