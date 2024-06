S7NA S2 - Fujiland Cup: Hoàn tất phân chia bảng đấu cho 12 đội bóng

Chiều 19/6, tại TP Vinh (Nghệ An) đã diễn ra buổi lễ bốc thăm và chia bảng Giải Vô địch sân 7 Nghệ An lần thứ hai (S7NA S2) tranh cup Fujiland. Giải đấu có sự góp mặt của 12 đội bóng là đại diện của các huyện thành, thị xã, thành phố sẽ hội ngộ về thành Vinh, hứa hẹn tạo ra những ngày hội bóng đá bùng nổ trong mùa hè này tại xứ Nghệ.

Buổi lễ bốc thăm S7NA S2 - Fujiland Cup 2024 được tổ chức thực sự ấn tượng tại Khách sạn Luxury Cửa Đông, TP Vinh với sự tham dự của đông đủ đại diện các đội bóng góp mặt, đại diện nhà tài trợ cho thấy sức hút lớn của sân chơi bóng đá 7 người chính thống do Liên đoàn Bóng đá Nghệ An tổ chức, tiếp nối thành công từ mùa giải S1 do Công ty Anh Pháp khởi xướng năm 2022.

Trưởng BTC S7NA S2 - Fujiland Cup ông Nguyễn Đình Nghĩa

Năm nay, ông Nguyễn Đình Nghĩa Phó Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Nghệ An, người vừa nghỉ hưu, kết thúc những năm tháng cống hiến cho CLB SLNA trong vai trò Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc Trung tâm Đào tạo bóng đá trẻ SLNA sẽ đảm nhiệm vai trò Trưởng ban tổ chức giải đấu.

Với những kinh nghiệm của mấy chục năm làm bóng đá trẻ, chuyên nghiệp tại CLB SLNA, Trưởng BTC Nguyễn Đình Nghĩa đã có những chia sẻ tâm huyết, mong muốn tất cả các đội bóng cùng nhau cống hiến cho S7NA S2 – Fujiland Cup 2024 trở thành ngày hội bóng đá của xứ Nghệ, thể hiện tinh thần giao lưu kết nối bằng sự cẩn trọng và chu đáo cao nhất, hướng tới tinh thần thể thao văn minh vì sự phát triển chung.

Toàn cảnh buổi lễ bốc thăm chia bảng S7NA S2 - Fujiland Cup 2024

"Đây là lần đầu tiên sau khi nghỉ hưu tôi được các thành viên Ban chấp hành liên đoàn giao cho trọng trách làm trường ban S7NA S2 - Fujiland Cup 2024, đó thực sự là niềm vinh dự và cũng là nhiệm vụ lớn bởi giải đấu hứa hẹn sẽ tạo nên sức hút mạnh mẽ khi các đội bóng tham dự là những đại diện đội tuyển các huyện, thị xã và TP Vinh, Nghệ An. Với sự đồng lòng và của các thành viên BTC và các đội bóng, tôi tin giải đấu sẽ diễn ra thành công tốt đẹp, để một lần nữa khẳng định sân chơi bóng đá 7 người đáng xem bậc nhất xứ Nghệ", ông Nguyễn Đình Nghĩa cho biết.

Doanh nhân Nguyễn Huy Linh, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Fuji

Là nhà tài trợ chính của S7NA – S2, Doanh nhân Nguyễn Huy Linh, Chủ tịch HĐQT, TGĐ Công ty CP Tập đoàn Fuji chia sẻ: "Tôi rất vinh dự và tự hào khi Công ty chúng tôi được tham gia Giải đấu với vai trò là Nhà tài trợ chính của sân chơi đấu bóng đá 7 người lớn nhất tỉnh Nghệ An, được đồng hành cùng với những người hâm mộ bóng đá, góp chút sức lực vào sự phát triển cho phong trào chơi bóng đá cho tỉnh nhà. Hy vọng rằng, sự hỗ trợ này chính là cơ hội tuyệt vời để lan tỏa niềm đam mê bóng đá và tinh thần thể thao cũng như tạo sự gắn kết, khơi nguồn cảm hứng trong cộng đồng".

Theo kết quả bốc thăm chia bảng, Vinh 2, Hưng Nguyên và Tân Kỳ sẽ vào chung bảng A cùng nhà đương kim vô địch FC Đô Lương. Đại diện phố biển Cửa Lò, Vinh 1 và Con Cuông thuộc bảng B với á quân mùa trước FC Nghi Lộc, trong khi đó bảng C sẽ là những cuộc đối đầu giữa các đội Diễn Châu, Thanh Chương, Nam Đàn và Quỳnh Lưu.

Kết quả chia bảng S7NA S2 - Fujiland Cup 2024

