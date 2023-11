Đâm vào nắp hố ga, ô tô văng lên không rồi đè trúng xe máy

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 16/11, tại Thành phố Quảng Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Một chiếc xe ô tô đang di chuyển thì bất ngờ đâm vào nắp hố ga nhô ra trên đường khiến phần đuôi xe nảy lên không trung rồi đè trúng một chiếc tay ga.

Một nhân viên của ủy ban thôn Aigang cho biết, người đàn ông đi xe máy bị thương nhưng không nguy hiểm đến tính mạng. Anh ấy bị gãy xương sột sống thắt lưng, dập phổi nhẹ và gãy một phần xương bàn chân.

Vụ việc xảy ra trên một con đường đang được nâng cấp, cải tạo. Con đường đang được trải lại bằng nhựa đường. Trong quá trình này, nắp hố ga bị nhô ra một chút dẫn đến vụ tai nạn.

Vào ban ngày, lực lượng CSGT có mặt để hướng dẫn các phương tiện, cảnh báo nguy hiểm. Tuy nhiên, vụ tai nạn xảy ra do sơ suất của đội thi công không bố trí đầy đủ biển báo an toàn vào ban đêm.

Công ty xây dựng liên quan đã thừa nhận sự giám sát của họ và đang tích cực phối hợp với các bên liên quan, bày tỏ sẵn sàng bồi thường thỏa đáng cho những thiệt hại gây ra.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn