Đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần phát triển Nghệ An

Kịp thời tham mưu

Trong giai đoạn hiện nay, Đảng, Nhà nước đang thực hiện chính sách mở của, hội nhập quốc tế và khu vực một cách toàn diện. Tình hình an ninh kinh tế trong cả nước và trên địa bàn Nghệ An nói riêng có nhiều diễn biến phức tạp mới, đặt ra nhiều yêu cầu cấp bách trong công tác đảm bảo ANTT. Lực lượng An ninh kinh tế càng thể hiện vai trò quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường ổn định,thuận lợi cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Thông qua công tác nắm tình hình, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An đã kịp thời tham mưu cho các cấp ngành cũng như doanh nghiệp nhiều giải pháp đảm bảo ANTT.

Với nhiệm vụ chính là đảm bảo môi trường an toàn để địa phương phát triển kinh tế - xã hội, thời gian qua, lực lượng An ninh kinh tế Nghệ An đã chủ động nắm chắc tình hình, thu thập thông tin, phân tích, đánh giá, dự báo sát đúng tình hình thực tiễn, qua đó tham mưu cho lãnh đạo các cấp có nhiều thông tin phục vụ hoạch định chính sách, đường lối phát triển kinh tế xã hội ở địa phương, đảm bảo môi trường ổn định, phát triển bền vững, cũng như chỉ đạo điều hành, chấn chỉnh những sơ hở thiếu sót trong quản lý nhà nước về kinh tế một cách kịp thời.

Tham mưu thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án lớn của UBND tỉnh trên lĩnh vực kinh tế theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Điển hình như, chủ động nắm tình hình, báo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 2 dự án FDI với tổng mức đầu tư 165 triệu USD. Trong đó đã phát hiện 1 dự án có pháp nhân, năng lực tài chính không rõ ràng, kịp thời cảnh báo và báo cáo, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành liên quan khi làm việc với nhà đầu tư cần thận trọng, thực hiện theo đúng quy định, chủ trương thu hút đầu tư; chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo giải quyết các vụ việc nổi lên trên lĩnh vực ANKT, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động, các dự án kinh tế triển khai thực hiện đúng tiến độ và ổn định môi trường đầu tư của tỉnh. Điển hình: Tình hình liên quan dự án Đường Cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa bàn Nghệ An, Khu Công nghiệp WHA, Dự án Cải tạo môi trường khu vực Eo Gió, Công viên Nghĩa trang sinh thái Vĩnh Hằng; tình hình người dân tập trung tại các hệ thống ngân hàng yêu cầu rút tiền trước thời hạn, tình hình an ninh công nhân ảnh hưởng đến hoạt động của các doanh nghiệp, người lao động và môi trường đầu tư...

Nhanh chóng phá án

Song song với việc làm tốt công tác tham mưu, lực lượng An ninh kinh tế Công an tỉnh Nghệ An cũng xác lập nhiều chuyên án, kế hoạch nghiệp vụ, góp phần đấu tranh, làm rõ hơn 120 vụ, việc, thu hơn 3 ngàn tỷ đồng, nhiều ngân phiếu và các giấy tờ có giá trị; khám phá 437 vụ, bắt hơn 500 đối tượng trộm phụ kiện đường sắt, đường dây thông tin liên lạc, phá huỷ công trình phương tiện quan trọng liên quan an ninh quốc gia; nhiều sai phạm trong việc thực hiện các dự án; tiêu cực, tham nhũng, buôn lậu, gian lận thương mại; lừa đảo kinh tế; tranh chấp hợp đồng thương mại quốc tế giúp cho các doanh nghiệp tránh thiệt hại hàng trăm ngàn USD... trong đó, nhiều chuyên án lớn đã được phá thành công như: Chuyên án bắt 57 đối tượng có hành vi buốn bán tiền giả, thu giữ 824 triệu đồng, 2 triệu ngân phiếu, 5.600 USD giả; chuyên án đấu tranh với Nguyễn Văn Nam cùng đồng bọn tham ô 2,71 tỷ đồng; chuyên án xác minh, làm rõ bắt 3 đối tượng người Trung Quốc làm giả thẻ thanh toán quốc tế rút số tiền hơn 1,3 tỷ đồng; chuyên án về sử dụng, buôn bán, lưu hành vé Vietlot giả trên địa bàn Nghệ An, bắt 2 đối tượng, thu giữ hơn 1.000 vé xổ số Vietlot giả...

Hay đơn vị cũng phát hiện sai phạm của đội ngũ lãnh đạo, cán bộ Quỹ tín dụng nhân dân huyện Yên Thành về vi phạm cố ý làm trái quy định của nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng, góp phần ổn định dư luận nhân dân và không để xảy ra tình trạng vỡ quỹ gây phức tạp về ANTT.

Những chiến công đó là sự kết tinh của tinh thần dũng cảm, tận tụy, khôn khéo, mưu trí, nhanh nhạy trong công tác và vận dụng sáng tạo chính sách của Đảng, Nhà nước và của địa phương vào thực tiễn công tác bảo vệ an ninh kinh tế trong xu thế đất nước hội nhập kinh tế thế giới ngày càng sâu rộng.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân