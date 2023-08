“Taxi dù đại náo” Nghệ An

Các hãng taxi làm ăn chân chính trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã và đang phải gánh chịu sự bất công và mất uy tín taxi. Còn người dân thì bị “chặt chém” giá cước vô tội vạ. Tuy nhiên, cơ quan chức năng thì gần như bó tay?

Hàng trăm chiếc “taxi dù” hoạt động trên địa bàn tỉnh Nghệ An

“Taxi dù” ngang nhiên hoành hành

Ông Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An phản ánh: “Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Nghệ An nói chung, TP Vinh nói riêng, có rất nhiều loại “taxi dù”. Các loại xe này được thực hiện dưới nhiều hình thức khác nhau, đặc biệt là có các dòng dù đeo mào công khai chào đón, bắt khách tràn lan từ TP Vinh đến các địa phương khác. Thậm chí, tại một số địa phương, loại hình này còn lập riêng hội nhóm trên mạng xã hội để chào đón khách hàng ngày. Đây đa phần là xe cá nhân không do doanh nghiệp vận tải nào quản lý”.

Cũng theo ông Nguyễn Cảnh Thắng, do không phải chịu sự quản lý nên “taxi dù” hoạt động tự do, dẫn đến những hệ lụy phát sinh, đơn cử như: Khách hàng khi sử dụng dịch vụ “taxi dù” rất khó kiểm soát về giá, dễ bị nâng giá, ép giá. Bên cạnh đó, lái xe có thể là những người không được khám định kỳ, không đảm bảo sức khỏe, thậm chí nghiện ma túy… sẽ đem lại những rủi ro mất an toàn giao thông cho khách hàng. Đáng nói, loại hình vận tải hành khách này là một hoạt động trốn thuế, gây thất thu thuế của Nhà Nước, khiến cho thị trường kinh doanh vận tải taxi bị hỗn loạn.

Bức xúc trước tình trạng “taxi dù” hoành hành, vào đầu tháng 8/2023 một số hãng taxi đã liên tục có mặt tại một số huyện, thành, thị trên địa bàn tỉnh Nghệ An để tìm hiểu thực hư. Qua thực tế ghi nhân, các khu vực đông người như: Bệnh viện, trung tâm thương mại, trạm xe bus, khách sạn... đều có tình trạng “taxi dù” hoạt động. Các xe “taxi dù” trên thường có đặc điểm nhận dạng giống nhau, đó là có gắn mào taxi nhưng mang BKS có nền màu trắng, không dán phù hiệu, logo của bất cứ đơn vị kinh doanh vận tải nào.

Tiếp xúc với một lái xe “taxi dù” trên địa bàn huyện Diễn Châu được giới thiệu tên Nam, chia sẻ: “nhà tôi mua xe về để chạy kiếm thu nhập. Chạy như thế này sẽ chủ động hơn, tự do hơn, không mất phí, không chịu sự quản lý chặt chẽ như lái xe taxi chính thống”.

Khi được hỏi anh có sợ bị lực lượng chức năng phát hiện, xử lý không, người lái xe này cho biết: “Bọn tôi cũng sợ phạt, cũng phải đề phòng, cảnh giác, tránh bị cơ quan chức năng phát hiện”.

Đừng “đánh trống bỏ dùi”

Trước tình trạng “xe dù” hoạt động ngày càng phức tạp, Hiệp hội Vận tải ô tô tỉnh Nghệ An đã có văn bản gửi UBND tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan đề nghị xử lý dứt điểm tình trạng “taxi dù” nói riêng “xe dù” nói chung.

Phản hồi kiến nghị trên, hồi tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh Nghệ An đã ban hành Công văn số 3465/UBND- CN gửi các sở, ngành, địa phương chỉ đạo việc tăng cường chấn chỉnh công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trong hoạt động vận tải trên địa bàn tỉnh.

Công văn 3465 nêu: Để hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh thực hiện theo đúng quy định của pháp luật, ngăn chặn và xử lý nghiêm đối với hoạt động của “xe dù”, góp phần tăng thu ngân sách, hạn chế mất an ninh trật tự, đảm bảo cạnh tranh công bằng minh bạch trong hoạt động kinh doanh vận tải. UBND tỉnh giao Sở Giao thông Vận tải tăng cường công tác quản lý hoạt động kinh doanh vận tải khách bằng ô tô trên địa bàn tỉnh…

Giao nhiệm vụ là vậy, tuy nhiên đến nay tình trạng “xe dù” trên địa bàn tỉnh Nghệ An vẫn không hề giảm mà đang có xu hướng ngày càng lớn mạnh hơn về số lượng xe.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Cảnh Thắng, Giám đốc Công ty TNHH Mai Linh Nghệ An bức xúc nói: “Khi “taxi dù” hoạt động tràn lan mà cơ quan chức năng không được kiểm soát được sẽ tạo thành một phong trào là cá nhân nào có xe ô tô đều có thể chạy taxi được mà không cần tham gia vào bất cứ một đơn vị kinh doanh vận tải nào. Các doanh nghiệp vận tải taxi chính thống sẽ khó mà thu hút được xe cá nhân vào hoạt động theo hình thức hợp tác kinh doanh. Điều này sẽ gây bất ổn và rối loạn trong hoạt động kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh”.

“Ngoài ra, có sự cạnh tranh không lành mạnh ở đây khi nhiều xe “taxi dù” gắn mào của các hãng taxi có thương hiệu sẽ làm cho khách hàng hiểu nhầm về dịch vụ taxi của hãng đó, gây ảnh hưởng nghiêm trọng về thương hiệu. Điển hình như một số vụ việc khách hàng bị quên đồ trên xe mà không biết gọi cho ai để tìm lại; tranh cãi, đánh nhau giữa lái xe với khách hàng thì cũng không có đơn vị nào đại diện đứng ra bảo vệ quyền lợi khách”, ông Thắng nói.

Nhiều hãng taxi trên địa bàn tỉnh Nghệ An đang tỏ ra hoang mang khi trách nhiệm trong quản lý an toàn giao thông đường bộ là thuộc Sở GTVT tỉnh Nghệ An không được thực thi đầy đủ. Mặc dù sở này có đủ thẩm quyền và chế tài để xử lý tình trạng “xe dù”, thế nhưng trong suốt nhiều năm qua, vấn nạn trên vẫn không được cải thiện mà ngày càng nóng thêm, gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những doanh nghiệp kinh doanh vận tải chính thống.

Tác giả: HỒNG QUANG

Nguồn tin: diendandoanhnghiep.vn