Đại sứ quán Lào tại Nga chúc mừng Quốc khánh lần thứ 80 của Việt Nam

Tại cuộc gặp, thay mặt Đại sứ quán Lào tại Nga, Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy đã gửi những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, cũng như đến toàn thể cán bộ nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nhân dịp kỷ niệm 80 năm Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Đại sứ Lào tại Nga Shiphandone Oybuabuddy phát biểu chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam

Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy khẳng định, đất nước và nhân dân Lào luôn kề vai sát cánh với đất nước và nhân dân Việt Nam trong công cuộc giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước. Đại sứ Lào tại Nga nhấn mạnh, đất nước và nhân dân Lào luôn coi trọng quan hệ đặc biệt với Việt Nam.

Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy bày tỏ hy vọng, Việt Nam sẽ đạt được nhiều thành tựu hơn nữa trong công cuộc xây dựng và phát triển đất nước thời gian tới. Đại sứ Lào tại Nga khẳng định sẽ hợp tác chặt chẽ hơn nữa với Đại sứ quán Việt Nam tại Nga để góp phần thúc đẩy, thắt chặt quan hệ đặc biệt Lào - Việt.

Về phần mình, Tham tán Công sứ Đoàn Khắc Hoàng - Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga trân trọng cảm ơn những lời chúc mừng và tình cảm ấm áp, chân thành mà Đại sứ Shiphandone Oybuabuddy, cũng như Đại sứ quán Lào tại Nga đã dành cho Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam nói chung, cũng như các cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Nga nói riêng nhân dịp 80 năm Quốc khánh Việt Nam.

Nhân dịp này, Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Đoàn Khắc Hoàng đã ôn lại thời khắc lịch sử hào hùng của Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Tham tán Công sứ Đoàn Khắc Hoàng khẳng định, trong suốt chiều dài lịch sử, đất nước và nhân dân Lào luôn đồng hành với đất nước và nhân dân Việt Nam. Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Nga Đoàn Khắc Hoàng bày tỏ tin tưởng rằng, quan hệ giữa hai đất nước nói chung, quan hệ giữa hai Đại sứ quán nói riêng sẽ ngày càng được thắt chặt, gắn bó hơn nữa.

Trong không khí thân tình, ấm áp, cán bộ, nhân viên hai Đại sứ quán cùng thưởng thức các món ăn truyền thống của hai nước, hát cho nhau nghe các bài hát ca ngợi tình hữu nghị giữa hai đất nước; đồng thời nâng ly chúc mừng 80 năm Quốc khánh Việt Nam, cùng chúc cho quan hệ đặc biệt Việt - Lào ngày càng được củng cố, phát triển.

Tác giả: Đặng Cường

Nguồn tin: vov.vn