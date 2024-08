Công ty Hạ tầng Đại Phong: Trúng thầu hơn 80.000 tỷ đồng chỉ sau 8 năm tham gia đấu thầu

“Đổi đời” nhờ đấu thầu

Công ty CP Xây dựng Hạ tầng Đại Phong (Công ty Đại Phong) có tiền thân là DNTN Đại Phong, được thành lập từ năm 1999. Đến năm 2004, doanh nghiệp này chuyển đổi thành Công ty cổ phần, trong đó ông Trần Quang Đại (sinh năm 1973) là Chủ tịch HĐQT, Giám đốc kiêm người đại diện pháp luật của công ty. Doanh nghiệp này có trụ sở tại Khu A, thị trấn Lâm, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định.

Cổ đông sáng lập Công ty Đại Phong gồm ông Trần Quang Đại góp 16,5 tỷ đồng (82,5%), ông Trần Quang Vấn góp 2 tỷ đồng (10%), và ông Trần Quang Nguyện góp 1,5 tỷ đồng (7,5%).

Sau khi tham gia đấu thầu (ngày 12/07/2016), Công ty Đại Phong liên tục tăng vốn điều lệ. Cụ thể, cuối tháng 3/2017, Công ty Đại Phong tăng vốn điều lệ từ 200 tỷ đồng lên 350 tỷ đồng. Trong đó, ông Trần Quang Đại góp 326,5 tỷ đồng (93,3%), ông Trần Văn Vấn góp 11,5 tỷ đồng (3,3%), và ông Trần Văn Nguyện 12 tỷ đồng (3,4%). Đến tháng 9/2017, Công ty Đại Phong tăng vốn điều lệ lên mức 700 tỷ đồng.

Chỉ sau 8 năm, Công ty Đại Phong đạt được những kết quả ấn tượng. Từ năm 2016 đến nay, Công ty Đại Phong đã tham gia 67 gói thầu, trúng 60 gói, trượt 4 gói, 2 gói chưa có kết quả, và 1 gói bị hủy. Tổng trị giá trúng thầu hơn 80.138 tỷ đồng, tỷ lệ trúng thầu trên 95%.

Với tốc độ tăng trưởng chóng mặt và tỷ lệ trúng thầu cao, Công ty Đại Phong đã phát triển lớn mạnh và tạo lập được nhiều mối quan hệ "khủng" giúp họ có thể tiếp tục "bỏ túi" những hợp đồng làm ăn béo bở, sánh vai cùng các "ông lớn" trên thị trường xây dựng - hạ tầng như Tập đoàn Thuận An, Tập đoàn Đầu tư Xây dựng Cường Thịnh Thi, Tập đoàn Phúc Lộc hay Tập đoàn Xuân Trường... để tham gia đấu thầu các gói thầu từ Bắc chí Nam.

Nhà thầu chuyên săn gói thầu nghìn tỷ

Từ một doanh nghiệp địa phương tham gia đấu thầu tại Nam Định vào năm 2016, Công ty Đại Phong đã trải qua một hành trình phát triển thần tốc. Qua từng năm, phạm vi hoạt động của công ty không ngừng mở rộng, từ Bắc vào Nam, với những thành công vang dội tại các tỉnh thành lớn như Bình Dương, TP. Hồ Chí Minh. Đỉnh cao của sự phát triển này là việc trúng thầu hàng loạt dự án quy mô lớn, trị giá hàng nghìn tỷ đồng trong những năm gần đây. Điều này càng khẳng định vị thế vững chắc của Công ty Đại Phong trên thị trường xây dựng.

Điển hình là vào năm 2020, Liên danh Công ty Đại Phong - Công ty Đầu tư Hạ tầng Phát triển Tân Thành loại bỏ Liên danh Tập đoàn Xuân Trường – Công ty Xây dựng Cường Thịnh Thi để “ẵm” trọn gói thầu thi công xây dựng công trình đoạn từ Km0-Km31+500 thuộc dự án Xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn qua tỉnh Nam Định trị giá 969 tỷ đồng tại Ban Quản lý Dự án Giao thông Nam Định. Đáng chú ý, giá trúng thầu của gói thầu này lại cao hơn 4 tỷ đồng so với giá dự toán.

Bước sang năm 2021, bất chấp những thách thức lớn từ đại dịch Covid-19, Công ty Đại Phong đã thể hiện sự linh hoạt và nhạy bén khi giành được 10 gói thầu giá trị, trong đó có những dự án quy mô lớn tại Nam Định, Phú Thọ và Bình Dương.

Vào tháng 10/2021, tại gói thầu thi công xây dựng giai đoạn 1 thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, gói thầu này có giá mời thầu là 1.004,8 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Đại Phong (liên danh chính) - Công ty CP Tập Đoàn Thuận An - TAG - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập với giá 1.001,7 tỷ đồng. Trong khi đó, giá dự thầu của liên danh này là hơn 954 tỷ đồng. Như vậy, giá trúng thầu cao hơn 48,7 tỷ đồng so với giá dự thầu.

Đến tháng 11/2021, với vai trò thành viên liên danh, Công ty Đại Phong cùng với Công ty CP Xây lắp và Cơ khí Phương và Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập trúng gói thầu thi công xây dựng công trình thuộc dự án Đường giao thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với Quốc lộ 70B, Quốc lộ 32C tỉnh Phú Thọ đi tỉnh Yên Bái với giá 1.487,6 tỷ đồng. Gói thầu này do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông, dân dụng và công nghiệp tỉnh Phú Thọ làm chủ đầu tư và mời thầu.

Nhờ trúng những gói thầu “khủng”, uy tín và niềm tin dành cho Công ty Đại Phong tăng cao, giúp doanh nghiệp tiếp tục “bỏ túi” nhiều gói thầu nghìn tỷ trong năm 2023.

Cụ thể, tại An Giang, Công ty Đại Phong và cộng sự được chỉ định thầu gói thầu thi công xây lắp công trình đoạn từ Km31+280 đến Km43+500 thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc – Cần Thơ – Sóc Trăng giai đoạn 1. Gói thầu này có giá 2.276,4 tỷ đồng do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang làm chủ đầu tư. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty CP 471 - Công ty Đại Phong - Công ty CP Tập đoàn Thành Huy với giá trúng thầu 2.058,6 tỷ đồng theo Quyết định số 1913/QĐ-BQLDA ngày 28/8/2023 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông và Nông nghiệp tỉnh An Giang.

Tại Bình Dương, Công ty Đại Phong cùng các đối tác đã xuất sắc giành được gói thầu trị giá hơn 1.850 tỷ đồng. Đó là gói thầu thi công xây dựng đoạn từ Bình Chuẩn đến sông Sài Gòn đoạn từ Km45+000 đến Km51+280 thuộc dự án thành phần 5 Xây dựng Vành đai 3 đoạn qua tỉnh Bình Dương. Giá trúng thầu là 1.852,8 tỷ đồng theo Quyết định số 263/QĐ-QLDA ngày 15/12/2023 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Công trình Giao thông tỉnh Bình Dương. Đáng chú ý, tại gói thầu này, giá gói thầu là 1.771,4 tỷ đồng nhưng giá dự toán tăng lên 1.854,7 tỷ đồng và giá trúng thầu là 1.852,8 tỷ đồng.

Hàng loạt gói thầu có giá trúng thầu “bất thường”

Bên cạnh những gói thầu quy mô lớn với giá trị hàng nghìn tỷ đồng, một số gói thầu mà Công ty Đại Phong trúng thầu lại gây chú ý khi giá trúng thầu cao hơn đáng kể so với cả giá dự thầu ban đầu và giá dự toán được phê duyệt.

Cụ thể, tại gói thầu thi công xây dựng và lắp đặt thiết bị các cống xung yếu dưới đê tỉnh Nam Định do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định làm chủ đầu tư, gói thầu này có giá mời thầu 97.145.800.000 đồng, giá dự toán 99.392.337.000 đồng, và giá trúng thầu là 99.216.558.000 đồng theo Quyết định số 2926/QĐ-SNN ngày 21/9/2023 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định. Đơn vị trúng thầu là Liên danh Công ty Đại Phong - Công ty CP Xây dựng Công trình Nam Đô.

Tiếp theo là gói thầu thi công xây dựng công trình và cung cấp lắp đặt thiết bị tại dự án Xây dựng tuyến đường kết nối QL.38B đến đường nối cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình, do Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng huyện Lý Nhân làm chủ đầu tư. Liên danh Công ty Đại Phong - Công ty TNHH Hà Phương đã trúng thầu. Giá gói thầu và giá dự toán là 167.885.063.000 đồng; giá trúng thầu là 183.732.187.000 đồng, cao hơn giá dự toán 15.847.124.000 đồng, tương đương cao hơn 8,63%.

Ngoài ra, dữ liệu còn cho thấy một số gói thầu mà Công ty Đại Phong trúng thầu có giá trúng thầu cao hơn giá dự thầu.

Điển hình là gói thầu nghìn tỷ thi công xây dựng giai đoạn 1 thuộc dự án Xây dựng đường từ ngã ba Tam Lập đến Bàu Bàng thuộc tuyến đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng. Liên danh Công ty Đại Phong (liên danh chính) - Công ty CP Tập Đoàn Thuận An - TAG - Công ty TNHH Xây dựng Tự Lập đưa ra giá dự thầu là hơn 954 tỷ đồng. Trong khi đó, giá trúng thầu là 1.001,7 tỷ đồng, cao hơn 48,7 tỷ đồng so với giá dự thầu.

Gói thầu thi công xây dựng Dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Định làm chủ đầu tư, giá gói thầu và giá dự toán là gần 144 tỷ đồng

Hay tại gói thầu thi công xây dựng dự án cải tạo, nâng cấp một số đoạn đê xung yếu trên tuyến đê sông tỉnh Nam Định do Ban Quản lý Dự án Xây dựng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nam Định làm chủ đầu tư, giá gói thầu và giá dự toán là gần 144 tỷ đồng; giá dự thầu là 134,6 tỷ đồng. Đơn vị trúng thầu là Công ty Đại Phong với giá trúng thầu là 143,8 tỷ đồng theo Quyết định số 3383/QĐ-SNN ngày 26/10/2021 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Nam Định.

Với những dự án "khủng" trị giá hàng nghìn tỷ đồng, Công ty Đại Phong đã khẳng định vị thế là một trong những "ông lớn" hàng đầu trong ngành xây dựng Việt Nam. Chỉ trong vòng 8 năm tham gia đấu thầu, Công ty Đại Phong đạt được thành tích đáng kính nể, khiến các doanh nghiệp trong ngành phải ngưỡng mộ, thán phục.

