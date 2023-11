Con bạo hành mẹ tử vong ở Hải Phòng và loạt nghịch tử bất nhân

"Nghịch tử" sát hại mẹ ở Đồng Nai: Sáng 10/5, Nguyễn Thanh Quý (ngụ phường Quang Vinh, TP Biên Hòa, Đồng Nai) hỏi xin tiền mẹ là bà N.T (68 tuổi) nhưng không được. Tức giận, Quý dùng dao đâm bà T. Bị thương nặng, bà T. lết ra ngoài đường cầu cứu. Phát hiện sự việc, người dân đã báo công an và cấp cứu nạn nhân. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà T. đã tử vong. Vào cuộc điều tra, Công an đã bắt giữ Quý.