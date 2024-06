Có vị chua chát đặc trưng, loại quả này lại là vị thuốc quý cực tốt cho sức khỏe

Quả cóc giúp tăng cường chức năng tim

Một trong những lợi ích sức khỏe quan trọng của quả cóc là khả năng giúp tăng cường chức năng tim. Quả cóc chứa nhiều chất xơ hòa tan, có thể giúp giảm mức cholesterol LDL xấu trong máu. Cholesterol LDL xấu cao là một yếu tố nguy cơ chính gây ra bệnh tim.

Do chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, sử dụng quả có có thể giúp bạn bảo vệ mạch máu khỏi tổn thương. Tổn thương mạch máu có thể dẫn đến xơ vữa động mạch và các vấn đề tim mạch khác. Ngoài ra, magie có trong loại quả này cũng giúp giảm nguy cơ đông máu, ngăn ngừa nguy cơ dẫn đến đau tim và đột quỵ.

Cóc không chỉ làm món ăn vặt yêu thích của nhiều người mà còn là vị thuốc tốt cho sức khỏe. Ảnh: Adobe Stock

Giúp cải thiện thị lực

Quả cóc có thể giúp cải thiện thị lực nhờ hàm lượng vitamin A dồi dào. Vitamin A đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì chức năng thị giác, đặc biệt là khả năng nhìn trong điều kiện thiếu sáng và nhận biết màu sắc.

Vitamin A cũng giúp bảo vệ mắt khỏi tác hại của các gốc tự do. Khi các gốc tự do gây tổn thương tế bào mắt, dẫn đến các bệnh về mắt như đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Một số nghiên cứu cho cũng thấy vitamin A có thể giúp giảm nguy cơ mắc một số bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh quáng gà.

Quả cóc tốt cho hệ tiêu hóa

Quả cóc chứa nhiều chất chống oxy hóa có lợi như flavonoid, terpenoid và tannin. Các chất này khi được hấp thụ vào cơ thể sẽ phối hợp với nhau để thúc đẩy quá trình tiêu hóa dễ dàng đồng thời hỗ trợ điều trị một loạt các vấn đề về đường tiêu hóa phổ biến như đầy hơi, khó tiêu, đầy hơi.

Bên cạnh đó, quả cóc còn chứa prebiotics là nguồn thức ăn cho vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Thời điểm tốt nhất để ăn cóc là trước bữa sáng hoặc bữa trưa, để giúp kích hoạt dịch dạ dày trong dạ dày và tạo điều kiện cho quá trình tiêu hóa thức ăn diễn ra suôn sẻ.

Sử dụng quả cóc rất tốt cho hệ tiêu hóa. Ảnh: Getty Images

Chống nhiễm trùng da

Sự phong phú của các chất chống khuẩn trong quả cóc có thể giúp bạn giải quyết các tình trạng da thông thường như da khô, bệnh vẩy nến, bệnh rosacea cũng như các vết phồng rộp và vết thương khác. Hơn nữa, chất chống oxy hóa trong loại quả này còn kích thích tổng hợp collagen, từ đó làm chậm quá trình lão hóa và giảm nếp nhăn, nếp nhăn.

Hỗ trợ tăng cường sức khỏe xương

Quả cóc có chứa canxi và phốt pho, hai khoáng chất cần thiết cho sức khỏe và sức mạnh của xương. Canxi cần thiết cho sự hình thành và mật độ xương, trong khi phốt pho hỗ trợ quá trình khoáng hóa xương. Thêm quả cóc vào chế độ ăn uống đúng cách có thể giúp duy trì xương chắc khỏe.

Giúp giảm căng thẳng

Quả cóc là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C, magie và kali, những dưỡng chất thiết yếu giúp cơ thể chống lại căng thẳng hiệu quả. Đặc biệt, Magie có tác dụng thư giãn thần kinh, giảm lo âu và cải thiện tâm trạng. Kali giúp điều hòa huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một trong những tác nhân chính gây ra căng thẳng.

Bên cạnh đó, quả có còn chứa tryptophan, một loại axit amin giúp cơ thể sản xuất serotonin, hormone tạo cảm giác thư giãn và dễ ngủ. Ngủ đủ giấc giúp giảm căng thẳng tương đối hiệu quả.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn