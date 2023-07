Clip: Vướng áo chống nắng, người đi xe máy gặp nạn đáng sợ

Your browser does not support the video tag.

Gặp nạn đáng sợ do vướng áo chống nắng vào bánh xe.

Chưa rõ vụ tai nạn xảy ra ở đâu nhưng nhìn cảnh tượng người xem đều thấy dựng tóc gáy. Hai người đi xe máy, trong đó người ngồi sau có mặc áo chống nắng trùm đầu. Vạt áo chống nắng đã bị cuốn vào bánh sau xe, giật người ngày ngã chổng chân lên trời và lao đầu xuống đường

Không biết thương tích với người này ra sao nhưng tai nạn do vướng áo chống nắng vào bánh xe máy đã không còn là chuyện mới. Rất nhiều trường hợp đã bị tai nạn đáng sợ như vậy. Mọi người đi xe máy cần chú ý mặc áo quần gọn gàng, tránh bị quấn vào bánh xe sẽ rất nguy hiểm tới tính mạng của bản thân và người đi đường.

Tác giả: Minh Trí

Nguồn tin: nguoiduatin.vn