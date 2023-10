Clip: Va chạm với xe chở rác, cô dâu chú rể trên xe 7 chỗ tử vong

Your browser does not support the video tag.

Sự việc được ghi lại vào ngày 3/10, tại Lâm Hương, tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc.

Theo Liu, một nhân chứng cho biết, vụ va chạm xảy ra trên một con đường quê ở thị trấn Zhongfang. Đáng buồn thay, nhiều trường hợp tử vong đã được báo cáo ngay sau vụ tai nạn. Cả cô dâu và chú rể đang trên đường tới dự lễ cưới.

Vào ngày 4/10, cục Công an thành phố Lâm Hương đã đưa ra tuyên bố chính thức về vụ việc. Một chiếc SUV 7 chỗ bất ngờ chuyển làn và va chạm với một chiếc xe tải vệ sinh đang chạy tới.

Cú va chạm khiến 2 người trên chiếc SUV tử vong ngay lập tức và 4 người khác bị thương nặng. Toàn bộ diễn biến sự việc đã được camera giám sát ghi lại.

Tác giả: Hải Vân (Theo Newsflare)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn