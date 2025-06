CLIP: Thót tim cảnh 1 người lớn, 3 trẻ em mắc kẹt trên ô tô giữa dòng nước xiết

Ngày 5-6, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn (PCCC – CNCH) Công an TP Huế cho biết đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện xuyên đêm cứu nạn 4 người dân bị mắc kẹt trong dòng nước lũ chảy xiết.

Cảnh sát tiếp cận hiện trường, ứng cứu 4 người bị mắc kẹt trên thùng xe ben giữa dòng nước lũ.

Vào lúc 23 giờ ngày 4-6, Phòng Cảnh sát PCCC - CNCH Công an TP Huế nhận tin báo có 4 người dân là Hồ Văn Then (SN 1975), Hồ Triệu Phú (SN 2009), Vương Quốc Trí, Lê Đình Quân (cùng SN 2010), đều trú tại xã Hồng Hạ, huyện A Lưới (TP Huế) bị mắc kẹt dưới khe suối A Á, thôn Paring Cân Sâm, xã Hồng Hạ.

Công an tiếp cận, dùng dây cứu 4 người mắc kẹt giữa dòng nước lũ.

Đơn vị này ngay lập tức huy động gần 20 cán bộ, chiến sĩ cùng trang thiết bị chuyên dụng nhanh chóng đến hiện trường phối hợp cứu người dân. Tại hiện trường, trời tối, tầm nhìn hạn chế, do mưa lớn đổ về bất ngờ, dòng nước lũ lên rất nhanh làm 4 người dân mắc kẹt trên thùng chiếc xe ben dưới lòng suối.

Lực lượng Cảnh sát PCCC-CNCH đã phối hợp với lực lượng Công an xã Hồng Hạ và người dân địa phương sử dụng dây, áo phao và các trang thiết bị nhanh chóng triển khai đội hình cứu nạn cứu hộ.

Đến 1 giờ 15 phút ngày 5-6, lực lượng đã tiếp cận được người bị mắc kẹt, hỏi thăm sức khỏe, mặc áo phao cho người bị nạn, thực hiện căng dây và di chuyển người bị nạn.

Sau gần 2 giờ vật lộn giữa dòng nước lũ, lực lượng Cảnh sát PCCC - CNCH đã lần lượt đưa những người dân vào bờ an toàn.

Tác giả: Quang Nhật

Nguồn tin: Báo Người lao động