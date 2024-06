Clip nhiều cô gái hỗn chiến giữa phố, một người lái ô tô Santafe tông thẳng vào xe đối thủ

Mới đây trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại cảnh một nhóm nữ đang hỗn chiến giữa phố. Bất ngờ, một cô gái chạy lên xe ô tô nhãn hiệu Santafe màu đỏ đang đỗ bên đường sau đó tăng ga, tông thẳng vào chiếc xe màu trắng của một cô gái khác đang dừng phía trước.

Lúc này, có một số người đang đứng cạnh chiếc xe ô tô bị đâm nhưng may mắn tránh kịp. Cô gái tiếp tục điều khiển ô tô lùi lại và đâm mạnh vào xe đối thủ thêm một lần nữa. Vụ việc khiến con phố náo loạn, những người chứng kiến kinh hãi.

Khoảnh khắc cô gái lái xe ô tô tông thẳng vào xe đối thủ khiến nhiều người kinh hãi. (Video: OFFB)

Được biết, sự việc xảy ra lúc 21 giờ ngày 6/6 tại một quán nhậu vỉa hè trên đường Ngô Quyền giao nhau với đường Nguyễn Đình Chiểu (phường Tân Lợi, TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk). Lúc này, hai nhóm nữ xảy ra mâu thuẫn, các cô gái lao vào đánh nhau, sau đó một người lái xe tông vào xe đối thủ như trong clip.

Thông tin trên báo Dân trí, một vị lãnh đạo UBND phường Tân Lợi xác nhận sự việc nói trên.

Sau khi nắm bắt thông tin, lực lượng công an phường nhanh chóng có mặt để kịp thời ngăn chặn, không để xảy ra hậu quả nghiêm trọng. Vụ việc được Đội Cảnh sát hình sự, Công an TP.Buôn Ma Thuột xử lý theo quy định.

