CLIP: Dàn siêu xe của đại gia ngành thẩm mỹ ngang nhiên vượt đèn đỏ tại Đà Nẵng

Ngày 17-3, Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng đang tiến hành xác minh, xử lý hành vi vi phạm giao thông của dàn siêu xe khi diễu hành giữa trung tâm thành phố.

Trước đó, ngày 16-3, một tài khoản trên mạng xã hội TikTok đăng tải video với nội dung dàn siêu xe ô tô ngang nhiên vượt đèn đỏ ở Đà Nẵng thu hút hàng trăm ngàn lượt xem.

Phòng CSGT Công an Đà Nẵng vào cuộc xác minh, xử lý hành vi vi phạm giao thông

Trong clip, dàn siêu xe này di chuyển trên đường Nguyễn Văn Linh, khi đến ngã tư giao nhau với đường Phan Châu Trinh thì đèn tín hiệu bắt đầu chuyển từ đèn xanh sang đèn đỏ.

Thấy đèn đỏ, các phương tiện khác đều giảm tốc độ và dừng lại. Tuy nhiên, dàn siêu xe này lại nối đuôi nhau, bật đèn tín hiệu khẩn cấp rồi vượt đèn đỏ.

Bất bình trước sự việc, một người dùng đã đăng tải lên mạng xã hội và được hàng trăm ngàn người quan tâm.

CLIP: Dàn siêu xe của đại gia ngành thẩm mỹ ngang nhiên vượt đèn đỏ giữa trung tâm Đà Nẵng. Nguồn: Mạng xã hội

Đa số người xem đều bức xúc trước hành động vượt đèn đỏ của dàn siêu xe này và mong muốn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vụ việc. Thậm chí, có bình luận nghi ngại cho rằng đoàn xe đã được cấp phép để diễu hành, có quyền vượt đèn đỏ như xe ưu tiên.

Các phương tiện vượt đèn đỏ trùng khớp với các siêu xe thường xuyên xuất hiện trong video của tài khoản mạng xã hội Thẩm mỹ viện Mailisa. Theo thông tin thẩm mỹ viện này công bố, dàn siêu xe sẽ diễu hành tại Đà Nẵng nhằm hưởng ứng sự kiện sắp đến của công ty này.

Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Phòng CSGT Công an TP Đà Nẵng cho biết đoàn siêu xe không thuộc diện được CSGT dẫn đường hỗ trợ. Hiện lực lượng CSGT đã tiếp nhận thông tin, tiến hành xác minh xử lý đúng quy định pháp luật.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động