Cháy lớn tại bệnh viện khiến 5 người lớn, 1 trẻ em thiệt mạng

Your browser does not support the video tag.

Ít nhất sáu người, bao gồm một bé trai, đã thiệt mạng trong vụ hỏa hoạn tại một bệnh viện tư ở Dindigul, bang Tamil Nadu, Ấn Độ vào ngày 12/12.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 8 giờ tối tại Bệnh viện Thành phố trên Đường Trichy.

Ngọn lửa bùng phát tại bệnh viện khiến 6 người thiệt mạng.

Nguyên nhân gây ra ngọn lửa dữ dội được cho là do chập điện tại cơ sở y tế, tuy nhiên, một cuộc điều tra chi tiết đang được tiến hành, NDTV đưa tin trích dẫn nguồn tin.

Hình ảnh trên truyền hình cho thấy lửa và khói bốc lên nghi ngút từ tòa nhà, trong khi xe cứu hỏa phải mất gần hai giờ mới dập tắt được ngọn lửa.

Theo hãng thông tấn PTI, cảnh sát và các viên chức sở cứu hỏa cho biết 6 nạn nhân được tìm thấy bất tỉnh trong thang máy. Họ được đưa đến bệnh viện, nơi các bác sĩ tuyên bố họ đã tử vong.

Các quan chức cho biết những bệnh nhân còn lại đã được sơ tán an toàn và chuyển đến các bệnh viện gần đó, chủ yếu là các cơ sở của chính phủ.

Tác giả: Hải Vân

Nguồn tin: nguoiduatin.vn