CLIP: Cháy lớn nhà xưởng ở Bình Dương, 80 cán bộ, chiến sĩ tham gia dập lửa

Trưa 23-11, ngọn lửa lớn bao trùm một nhà xưởng ở Bình Dương, cơ quan chức năng địa phương đang điều tra làm rõ nguyên nhân.

Theo thông tin ban đầu, khoảng hơn 10 giờ cùng ngày, tại nhà xưởng Công ty TNHH Mori Shige (phường An Tây, TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương) bất ngờ bốc cháy.

Your browser does not support the video tag.

CLIP: Khói lửa bao trùm nhà xưởng ở Bình Dương

Thời điểm này công nhân đang làm việc tại nhà xưởng, khi xảy ra hỏa hoạn, những người có mặt đã sử dụng công cụ chữa cháy tại chỗ để dập lửa, đồng thời trình báo cơ quan chức năng.

Nhận được tin báo, Công an tỉnh Bình Dương đã điều 17 xe cứu hỏa cùng 80 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường chữa cháy. Thượng tá Nguyễn Văn Trịnh, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an tỉnh Bình Dương trực tiếp chỉ huy lực lượng tham gia chữa cháy.

Công nhân bỏ chạy ra ngoài, lo lắng khi Tết sắp đến gần

Tổng diện tích cháy hơn 1.000 m2, chất cháy chủ yếu là bàn ghế, tủ, giường, sơn, dung môi… Vụ cháy không gây thương vong về người song nhiều tài sản bị thiêu rụi.

Chứng kiến vụ cháy, nhiều công nhân tháo chạy ra ngoài, gương mặt buồn rầu vì chỉ còn khoảng 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, họ lo sợ mất việc làm, cũng như ảnh hưởng đến tiền thưởng Tết.

Tác giả: Thanh Thảo

Nguồn tin: Báo Người lao động