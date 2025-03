Cậu bé 14 tuổi đi lạc từ Nghệ An vào Đồng Tháp vì giận cha mẹ

Cậu bé 14 tuổi đã về với gia đình an toàn sau khi đi lạc gia đình quảng đường khoảng 1.500km.

Trước đó, trưa 7/3, Công an phường 6 phát hiện cháu bé L.X.D. (14 tuổi) đi lang thang. Cháu D. nói rằng quê ở Nghệ An, vì giận cha mẹ nên bỏ nhà đi rồi bị lạc vào Đồng Tháp (cách nhà khoảng 1.500km).

Nắm được tình hình, Công an phường 6 đã liên hệ công an nơi quê của D. để xác minh và thông báo cho gia đình. Trong quá trình chờ người nhà đến đón D., Công an phường 6 đã chăm sóc cậu bé chu đáo.

Tác giả: B.Vy (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn