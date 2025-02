Xôn xao chuyện bé trai ở Hưng Yên đi lạc trong đêm, có chú chó nằm cạnh trông

Nơi người dân phát hiện bé trai và "cậu vàng" - Ảnh: Beatvn

Tối 14-2, mạng xã hội lan truyền thông tin một bé trai ở Hưng Yên đi lạc trong đêm được "cậu vàng" bảo vệ đã gây sốt cộng đồng mạng.

Địa phương nói gì về clip chó cưng nằm cạnh suốt đêm 'bảo vệ' bé trai 5 tuổi đi lạc?

Theo thông tin, hình ảnh lan truyền thì nơi phát hiện bé trai 5 tuổi ở cạnh bờ sông (thuộc xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ, Hưng Yên). Đáng chú ý là "cậu vàng" đã nằm cạnh cháu bé suốt cả đêm.

Sáng 15-2, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, ông Lưu Đức Thuận - bí thư Đảng ủy, chủ tịch HĐND xã Lưu Xá (huyện Yên Mỹ) - cho biết sự việc cháu bé đi lạc trong đêm và có "cậu vàng" nằm cạnh là có thật.

Tuy nhiên theo ông Thuận, nơi phát hiện cháu bé đi lạc trong vườn nhà dân ở xã Liêu Xá, không phải cạnh bờ sông như thông tin lan truyền trên mạng xã hội.

"Gia đình cháu bé thuê trọ ở xã Ngọc Long, 1h đêm cháu mở cửa ra ngoài và đi cùng chú chó của gia đình. Cậu bé và chú chó đã đi bộ từ xã Ngọc Long sang Liêu Xá, rồi vào vườn của một nhà dân. Người dân phát hiện được đã bế cháu ra UBND xã và báo công an.

Ngay sau đó chúng tôi đã chỉ đạo cán bộ y tế xã đến kiểm tra sức khỏe, mua quần áo cho cháu bé và công an thông báo trên hệ thống loa truyền thanh để tìm người nhà", ông Thuận nói.

"Cậu vàng" được 3 tuổi, trông bé trai 5 tuổi Theo ông Thuận, gia đình cháu bé cho biết "cậu vàng" rất khôn, đã nuôi được 3 năm nay. Bất ngờ là sau khi cơ quan chức năng đưa cháu bé về trụ sở UBND xã Liêu Xá, "cậu vàng" còn theo lên tận nơi và ngồi cạnh. Cộng đồng mạng đã hết lời khen ngợi "cậu vàng" thông minh, bảo vệ chủ.

