Camera ghi lại cảnh con trai bệnh nhân đánh liên tiếp vào đầu nhân viên y tế BV Đa khoa Nam Định

Sự việc trong đoạn clip dưới đây xảy ra vào khoảng 8 giờ sáng ngày 4/5 tại khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Theo nội dung đoạn clip, nam thanh niên mặc áo màu đen đã tỏ ra nóng nảy, không giữ được bình tĩnh khi tát, đấm liên tiếp vào đầu, mặt một nam nhân viên y tế.

Vụ việc chỉ dừng lại khi người phụ nữ lớn tuổi đứng bên cạnh can ngăn. Trước những cú đấm, tát, nhân viên y tế ôm mặt chịu đựng, không có hành vi chống trả. Được biết, nhân viên y tế bị đánh hiện là điều dưỡng tại khoa Ngoại tổng hợp của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định.

Đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ việc được chia sẻ lên mạng xã hội và nhanh chóng thu hút sự chú ý của dư luận.

Trong tối 6/5, thông tin trên báo Dân Việt, ông Trần Trung Kiên - Giám đốc Sở Y tế tỉnh Nam Định xác nhận sự việc xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Nam Định. Ông Kiên cũng cho biết hiện Sở đang yêu cầu bệnh viện báo cáo cụ thể nguyên nhân xảy ra sự việc trên.

Nam thanh niên hành hung nhân viên y tế là con trai của một bệnh nhân đang nằm tại Khoa hồi sức tích cực của bệnh viện Đa khoa Nam Định. Bệnh nhân này nằm điều trị ở khoa khác của bệnh viện được khoảng 10 ngày. Hôm xảy ra sự việc, sức khỏe của bệnh nhân có diễn biến xấu nên được chuyển sang Khoa hồi sức tích cực để cấp cứu, truyền thêm máu. Sau khi xảy ra sự việc, lực lượng Công an đã làm việc với những người có liên quan.

Hiện diễn biến cũng như nguyên nhân của vụ việc đang nhận được sự quan tâm lớn của dư luận.

