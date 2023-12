Cả nguồn sống của CAHN thu bé lại bằng đôi chân Quang Hải

Liều thuốc cho trái tim

HLV Gong Oh Kyun khiến người ta phải giật mình khi tiếp tục tung ra đội hình “lạ” trong chuyến làm khách trên sân Hải Phòng. Dường như nhà cầm quân người Hàn Quốc đã quá tự tin vào “đội hình 2” giúp CAHN đã đánh bại HAGL ở Cúp QG mà quên đi rằng, Hải Phòng ở đẳng cấp khác. Cuối cùng, CAHN đã phải nhận thất bại 1-3 tại Lạch Tray. Niềm an ủi duy nhất của họ chính là Quang Hải, người đeo băng đội trưởng và cũng là người ghi bàn duy nhất cho đội bóng ngành Công an.

Quang Hải là niềm hy vọng lớn của HLV Gong Oh Kyun. Ảnh: Phan Tùng

72 phút có mặt trên sân, Quang Hải cho thấy, anh đã dần hoà nhập trở lại môi trường thi đấu tại V.League. Nên nhớ nửa mùa giải năm ngoái, Quang Hải chỉ có 1 bàn thắng trên chấm phạt đền cho CAHN sau 7 trận đấu. Khó có thể nói, Quang Hải đặt dấu ấn trong chức vô địch V.League 2023 của CAHN bởi anh không thể hiện được vai trò đậm nét như Văn Thanh, Văn Hậu hay những người khác. Chấn thương lẫn những ảnh hưởng về tâm lý có thể là rào cản lớn nhất để ngăn Quang Hải toả sáng. Cho nên, người ta vẫn mong Quang Hải sẽ có những đột phá trong màu áo CAHN ở mùa giải 2023/24. Và liều thuốc cho trái tim chính là những màn trình diễn tốt cũng như những bàn thắng.

Chờ những phút loé sáng trên Thiên Trường

Quang Hải “nổ súng” là tín hiệu vui với CAHN và với cá nhân HLV Gong Oh Kyun. Trận thua trước Hải Phòng rõ ràng đã và đang tạo ra hiệu ứng không tốt về tâm lý. Đặc biệt trên hàng công, CAHN đang gặp những vấn đề khác nhau khi Geovane bị bắt bài. Jeferson Elias chưa bao giờ được đánh giá cao lúc khoác áo Viettel. Junior khả dĩ nhất nhưng nếu nhìn từ trận đấu với Hải Phòng, cầu thủ này cần nhiều hơn sự giúp đỡ thay vì chơi bóng kiểu "tự làm tự ăn". So với hàng phòng ngự, HLV Gong Oh Kyun đang đối diện với những bài toán hóc búa trên hàng công.

HLV Gong Oh Kyun sẽ phải có những thay đổi khi CAHN đối đầu CLB Nam Định. Ảnh: Phan Tùng

Sự trở lại của Quang Hải như một ngôi sao hy vọng bởi tiền vệ này không chỉ là bộ não sáng tạo mà còn biết loé sáng ở những thời khắc khó khăn. Trước mắt CAHN là Nam Định, một đội bóng không chỉ có hàng công huỷ diệt mà còn sở hữu hàng phòng ngự khó xuyên phá. HLV Gong Oh Kyun sẽ phải chờ những khoảnh khắc tuyệt vời đến từ Quang Hải. Tất nhiên, không nhất thiết là những pha lập công mà nó có thể đến từ những đường chuyền sắc như dao cạo của tiền vệ sinh năm 1997.

Ở hoàn cảnh nào đi nữa, Quang Hải vẫn là ngôi sao mà bóng đá Việt Nam sản sinh được. Như đã nói, lúc này Quang Hải cần những cú hích tinh thần. Để có được điều đó, anh cần những bờ vai đồng nghiệp và những con tính chính xác của HLV Gong Oh Kyun. Đến đây, hẳn nhiều người sẽ đặt ra câu hỏi: Liệu tới đây, CAHN sẽ chơi với đội hình như thế nào? Liệu Quang Hải có phải gánh “team” nữa không?

Thật khó đoán định! Mà có lẽ các cầu thủ CAHN cũng không thể đoán được chứ nói gì người khác. Thôi thì cứ chờ đợi, Quang Hải và các đồng đội sẽ chơi một trận xứng đáng với Nam Định lúc 18h00 ngày 9/12 tới đây như sự kỳ vọng của nhiều người.

Tác giả: HẢI ĐĂNG

Nguồn tin: bongdaplus.vn