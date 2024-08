Bị xử phạt vì bịa đặt thông tin về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

T.N.H. bị triệu tập đến cơ quan điều tra để xác minh hành vi đăng tải thông tin sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng - Ảnh: QUANG VĂN

Ngày 3-8, Công an TP Đồng Hới cho biết đơn vị vừa phối hợp Phòng an ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và Phòng an ninh chính trị nội bộ - Công an tỉnh Quảng Bình xử lý vụ đăng tải thông tin bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Công an TP Đồng Hới đã ra quyết định xử phạt hành chính mức 7,5 triệu đồng với T.N.H. (34 tuổi, trú phường Bắc Lý, TP Đồng Hới) về hành vi trên.

Trước đó, Công an TP Đồng Hới phát hiện thời gian gần đây H. đăng một số bài viết, thông tin bịa đặt, sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trên trang Facebook cá nhân.

Đơn vị đã phối hợp các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh để điều tra vụ việc.

Sau đó, H. được cơ quan công an triệu tập và đã khai nhận toàn bộ hành vi vi phạm của mình. Người này cũng tự nguyện gỡ các bài viết, sau đó đăng bài đính chính, công khai xin lỗi trên Facebook cá nhân.

