Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An ứng dụng các kỹ thuật tiên tiến điều trị hiệu quả bệnh lý về cơ xương khớp

Nhờ chú trọng đầu tư các thiết bị y tế hiện đại và tiếp nhận chuyển giao các kỹ thuật mới, bệnh viện Y học cổ truyển Nghệ An từng bước nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y tế

Bệnh lý thường gặp

Bệnh cơ xương khớp là bệnh của hệ thống cơ, xương và khớp, thường được biểu hiện bằng các triệu chứng như đau, sưng khớp, hạn chế vận động, yếu cơ, đau cơ hay các biến dạng xương... Tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, qua thăm khám, tỷ lệ người bệnh mắc các bệnh lý cơ xương khớp chiếm trên 60%.

Để điều trị bệnh lý cơ xương khớp, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã kết hợp nhuần nhuyễn giữa y học cổ truyền và y học hiện đại nhằm phát huy tinh hoa của hai nền y học, đặc biệt ứng dụng các công nghệ mới nhằm rút ngắn thời gian và nâng cao hiệu quả điều trị, nổi bật là sóng xung kích, sóng ngắn, siêu âm nhiệt nóng và lạnh.

Phương pháp điều trị bằng sóng xung kích

Phương pháp điều trị bằng sóng xung kích là kỹ thuật ứng dụng sóng cơ học tạo ra bởi luồng khí nén xung lực cao tác động vào các điểm đau khu trú nhằm mục đích giảm đau và kích thích quá trình chữa lành các tổn thương cục bộ.

Ưu điểm vượt trội của phương pháp này là giúp chống lại tình trạng viêm, làm giảm đau rất nhanh, tái cấu trúc vi động mạch và hỗ trợ làm lành vết thương nhanh hơn ở gân và xương, khôi phục khả năng vận động cho người bệnh.

Phương pháp điều trị bằng sóng xung kích giúp chống lại tình trạng viêm, làm giảm đau rất nhanh, khôi phục khả năng vận động của người bệnh

Phương pháp này đáp ứng tốt đối với các diện bệnh như: viêm gân, cơ, khớp, cứng cơ, cứng khớp, hội chứng đau cổ vai, thoát vị đĩa đệm, căng giãn - co thắt cơ cấp, mãn sau hoạt động thể thao, sinh hoạt…

Phương pháp điều trị bằng sóng ngắn

Sóng ngắn là kỹ thuật điều trị sử dụng sóng điện trường cao tần xoay chiều trong vật lý trị liệu, với bước sóng thường dùng là 22m và 11m để sinh nhiệt đến các mô trong cơ thể, có tác dụng chống viêm rất tốt, đặc biệt là bệnh lý cơ xương khớp ở giai đoạn cấp. Sóng ngắn làm tăng bạch cầu đến tổ chức viêm, giảm đau nhanh, gây giãn mạch, giảm ứ đọng, tăng cường lưu thông mạch máu đến các cơ, giảm sưng nề. Ngoài ra, nó còn giúp giảm căng thẳng hệ thần kinh thực vật, đặc biệt khi kết hợp với vận động trị liệu sẽ làm tăng nhanh sự dẫn truyền thần kinh vận động, từ đó khôi phục khả năng vận động cho người bệnh.

Điều trị bằng sóng ngắn là giải pháp mới cho người bệnh đau cơ xương khớp ở giai đoạn cấp, bán cấp và mạn tính giúp đẩy nhanh quá trình hồi phục cho người bệnh

Phương pháp sóng ngắn điều trị rất hiệu quả trong các bệnh lý như: viêm quanh khớp vai, viêm bao hoạt dịch, viêm cơ khớp, sưng nề, tụ máu sau chấn thương, vết thương nhiễm khuẩn, phù nề và đau sau phẫu thuật, hội chứng cổ vai tay, thoát vị đĩa đệm…

Phương pháp điều trị bằng siêu âm nhiệt nóng và nhiệt lạnh

Nhiệt là một trong những phương pháp điều trị hiệu quả dùng trong phục hồi chức năng. Nhiệt có 2 loại là nhiệt nóng và nhiệt lạnh.

Tác dụng nhiệt nóng đặc biệt hiệu quả trong điều trị các chứng phù nề, huyết khối tĩnh mạch và bạch huyết. Phương pháp này cũng dùng để cải thiện và phục hồi nhanh chóng các vết bầm tím, viêm bao hoạt dịch, giãn cơ và dây chằng.

Tác dụng nhiệt lạnh kéo dài sẽ làm các mạch máu nhỏ co lại dẫn đến tốc độ dòng máu chậm hơn và giảm tuần hoàn tại chỗ, giảm chuyển hóa, giảm tiêu thụ oxy, giảm tính thấm thành mạch và khả năng xuyên mạch của bạch cầu, giảm phù nề.

Vì vậy, sự kết hợp giữa nhiệt nóng và nhiệt lạnh không những điều trị được nguyên nhân bệnh lý mà còn tác động đến vùng xung quanh, qua đó tạo ra các thay đổi tích cực như giảm viêm, tăng tuần hoàn máu tại chỗ, rút ngắn thời gian phục hồi.

Phương pháp siêu âm nhiệt nóng - lạnh được triển khai hiệu quả tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, góp phần rút ngắn thời gian phục hồi cho người bệnh

Phương pháp này đáp ứng tốt đối với các diện bệnh như: tổn thương phần mềm cơ xương khớp sau chấn thương, hội chứng đau cổ vai, thoát vị đĩa đệm cột sống cổ, thắt lưng, thoái hóa khớp gối, căng giãn - co thắt cơ cấp, mãn sau hoạt động thể thao, sinh hoạt…

Hiệu quả điều trị được nâng cao

Việc bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An triển khai ứng dụng nhiều mô hình kỹ thuật mới vào công tác chẩn đoán, điều trị, chăm sóc và phục hồi chức năng cho người bệnh, trong đó nổi bật là hệ thống máy sóng xung kích, sóng ngắn, siêu âm nhiệt nóng – lạnh đã cho thấy hiệu quả rõ rệt. Trường hợp chị P.T.L (51 tuổi, trú tại Hưng Hòa, TP. Vinh, Nghệ An) do hoạt động sai tư thế, bê vật nặng dẫn đến đau nhức cổ gáy lan xuống vai tay hai bên, vận động cúi ngửa cổ đau tăng, hai bàn tay tê bì nhiều. Chị L cho biết, mình gặp rất nhiều khó khăn trong sinh hoạt thường ngày như chải tóc, mặc quần áo… Mặc dù đã đi khám tại một số cơ sở y tế không chuyên khoa nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, sau đó chị được giới thiệu vào bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An.

Sau 2 tuần điều trị bằng các phương pháp như điện châm, thủy châm, parafin, điện xung, kỹ thuật xoa bóp… đặc biệt là kết hợp sóng xung kích, người bệnh đã đỡ đau nhức vùng cổ vai, các hoạt động quay, cúi cổ dễ dàng hơn. Chị L đã dễ dàng thực hiện các sinh hoạt thường ngày như chải tóc, mặc quần áo. Nhờ bệnh tiến triển tốt mà tinh thần người bệnh cũng thoải mái và vui vẻ hơn trước rất nhiều.

Trường hợp khác là chị N.T.H (60 tuổi, trú tại phường Trường Thi, TP. Vinh, Nghệ An) nhập viện trong tình trạng đau dữ dội vùng cổ gáy và vai tay hai bên, đau liên tục khiến người bệnh không quay cổ được, cánh tay đau tăng khi thực hiện các động tác dạng khép, sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Sau 2 tuần điều trị bằng nhiều phương pháp kết hợp, đặc biệt là sóng xung kích và siêu âm nhiệt nóng – lạnh, chị H đã giảm đau vùng cổ gáy, vận động được dễ dàng hơn, mọi sinh hoạt hàng ngày cũng linh hoạt hơn trước nhiều.

Một trường hợp nữa là ông Trần Văn Quang (79 tuổi, trú tại xã Đồng Văn, huyện Tân Kỳ, Nghệ An) vào viện trong tình trạng đau nhức nhiều các khớp cổ tay, bàn ngón tay, khớp gối, khớp cổ chân, bàn ngón chân. Đặc biệt các khớp gối, khớp cổ chân hai bên sưng nề, vận động hạn chế, đi lại khó khăn. Ông được các bác sỹ của bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An chẩn đoán bị viêm khớp dạng thấp. Sau 10 ngày điều trị bằng các phương pháp kết hợp y học cổ truyền và y học hiện đại, trong đó có sử dụng phương pháp điều trị bằng sóng ngắn thì hiện tại người bệnh đã đỡ đau nhức xương khớp, đặc biệt khớp gối và khớp cổ chân hai bên đã hết sưng, vận động, đi lại linh hoạt, dễ dàng hơn

Hệ thống máy sóng xung kích, sóng ngắn, siêu âm nhiệt nóng - lạnh đã phát huy hiệu quả rõ rệt trong quá trình điều trị các bệnh lý cơ xương khớp

Hiện nay, một số vấn đề về xương khớp như tình trạng viêm khớp, loãng xương, thoái hóa khớp,… không chỉ gặp ở những người cao tuổi mà còn xảy ra ở nhiều người trẻ tuổi do lối sống thiếu khoa học. Người bệnh ban đầu thường chủ quan với những triệu chứng nhẹ, chỉ đến bệnh viện khi cơn đau vượt ngưỡng chịu đựng. Nếu không điều trị kịp thời, tổn thương hệ thống xương khớp có thể để lại nhiều di chứng nguy hiểm

Vì vậy, để giảm nguy cơ mắc các bệnh cơ xương khớp, ThS.BS. Hoàng Thị Bình Minh, trưởng khoa Nội B - bệnh viện YHCT Nghệ An khuyến cáo người bị thừa cân, béo phì nên chú ý đến chế độ ăn uống hợp lý, nên ăn rau xanh, trái cây, đồng thời loại bỏ những thực phẩm chế biến sẵn. Kết hợp tập các bài thể dục vừa sức, phù hợp với tuổi tác không chỉ giúp cơ thể khỏe mạnh mà còn giúp khí huyết lưu thông, phòng ngừa loãng xương hay tắc mạch. Bên cạnh đó, mọi người cũng nên tránh việc giữ quá lâu một tư thế hay mang vác vật quá nặng.

BỆNH VIỆN Y HỌC CỔ TRUYỀN NGHỆ AN Địa chỉ: Số 1, đường Tuệ Tĩnh, khối Trung Hoà, phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Hotline (24/24h): 0966391414 - 0975156115 Website: http://bvyhctnghean.vn

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn