Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An: Địa chỉ “vàng” trong điều trị phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não

Hàng năm,bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã điều trị phục hồi chức năng cho hàng trăm bệnh nhân tai biến mạch máu não.

Hàng trăm bệnh nhân tai biến được phục hồi chức năng

Bệnh nhân Nguyễn Tiến D. (68 tuổi) ở huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An bị tai biến mạch máu não, vào bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An điều trị trong tình trạng liệt nửa người bên phải, không tự vận động; nói ngọng, nói khó… Sau một thời gian được điều trị bằng các phương pháp kết hợp giữa y học hiện đại và y học cổ truyền. Đến nay, bệnh nhân đã phục hồi tốt, tự đi lại được.

"Khi mới bị tai biến, tôi bị liệt nửa người, tôi nghĩ mình sẽ tàn phế suốt đời, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con cái. Nhưng khi vào đây, được các thầy thuốc chăm sóc, điều trị tận tình nên giờ tay chân tôi đã hết liệt, đi lại không cần phải chống gậy nữa; tự tắm rửa, tự mặc quần áo, trong sinh hoạt không còn phải làm phiền con cháu như trước đây khi mới bị", ông D. chia sẻ.

Tương tự, bệnh nhân Đậu Xuân T. (58 tuổi), ở xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An bị tai biến mạch máu não đã điều trị, can thiệp ngoại khoa ở bệnh viện tuyến trên. Sau điều trị, bệnh nhân bị di chứng liệt nửa người bên phải, tay chân không cử động được. Ông T. cũng đã điều trị nhiều nơi nhưng bệnh vẫn không tiến triển. Sau khi vào điều trị tại bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An, ông T. được các y, bác sỹ chăm sóc, điều trị tích cực nên tình trạng bệnh đã được cải thiện.

Ông T. cho biết: "Quá trình điều trị tại bệnh viện, hàng ngày tôi được các bác sĩ châm cứu, xoa bóp, vật lý trị liệu, tập vận động… nên đến giờ tôi đã khỏe hơn, tay chân cử động bình thường, tự đi lại được, tự ăn uống, tự mặc quần áo…Với tình hình này thì chỉ một thời gian ngắn nữa tôi sẽ được ra viện".

Bệnh viện đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh.

Tai biến mạch máu não là nguyên nhân tử vong thường gặp, đứng thứ 3 (sau bệnh mạch vành và ung thư). Bệnh để lại di chứng rất nặng nề như: suy giảm nhận thức, thay đổi hành vi, rối loạn ngôn ngữ, liệt vận động… làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống. Điều trị, phục hồi chức năng cho người bệnh sau tai biến mạch máu não rất quan trọng, góp phần giúp bệnh nhân phục hồi, tránh được di chứng, sớm trở lại cuộc sống bình thường.

Hàng năm, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đã điều trị phục hồi chức năng cho hàng trăm bệnh nhân bị tai biến mạch máu não, giúp cho người bệnh giảm thiểu các di chứng.

Kết hợp phương pháp điều trị Y học hiện đại và Y học cổ truyền

BSCKII Nguyễn Thị Kim Dinh - Phụ trách Khoa Nội B, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An cho biết: Phục hồi chức năng sau tai biến mạch máu não là cần phải can thiệp sớm, trong thời gian "vàng", điều trị đúng cách, kiên trì, tích cực bằng phương pháp kết hợp Y học hiện đại và Y học cổ truyền đảm bảo bệnh nhân được phục hồi sớm và tốt nhất, tránh được các di chứng nặng nề.

Theo khuyến cáo, bệnh nhân sau đột quỵ não cần phải tập phục hồi chức năng ngay khi ổn định (3-4 ngày sau đột quỵ), thậm chí ngay khi còn nằm trên giường bệnh. Nếu bệnh nhân đến bệnh viện điều trị kịp thời, đúng cách, sau 4-6 tuần tập luyện, có tới 70-80% bệnh nhân có thể tự đi lại với sự hỗ trợ của người khác hoặc dụng cụ hỗ trợ.

Thực hiện phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não.

Hiện nay, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An thực hiện điều trị, phục hồi chức năng cho bệnh nhân bị tai biến mạch máu não bằng các phương pháp y học cổ truyền như: châm cứu, cấy chỉ, thủy châm, xoa bóp, bấm huyệt kết hợp với các phương pháp vật lý trị liệu phục hồi chức năng: điện xung, chiếu đèn hồng ngoại, đắp Parafin, Laser công suất thấp nội mạch, oxy cao áp.

Ngoài ra, các bác sĩ bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An còn tiến hành điều trị các bệnh lý kèm theo cho người bệnh như: Tăng huyết áp, rối loạn chuyển hóa lipid, … điều trị và dự phòng biến chứng: Rối loạn chức năng bàng quang, nhiễm khuẩn tiết niệu, viêm phổi, loét do tỳ đè, điều trị phòng ngừa đột quỵ tái diễn...

Tai biến mạch máu não là bệnh lý có tỷ lệ mắc và tỉ lệ tàn phế cao. Để giảm tỷ lệ mắc bệnh trong cộng đồng là phòng bệnh và điều trị sớm, kịp thời; đúng phương pháp, giúp phục hồi bệnh nhanh, dự phòng được khả năng bệnh tái phát.

Thực hiện châm cứu, điện xung, chiếu đèn hồng ngoại điều trị cho bệnh nhân tai biến.

Phấn đấu trở thành bệnh viện y cổ truyền đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ

Nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh về y học cổ truyền của người dân, Bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An không ngừng đổi mới, đầu tư nhiều trang thiết bị hiện đại, tập trung đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn cho đội ngũ y, bác sĩ, tăng cường Đông - Tây y kết hợp trong điều trị.

Hiện nay, bệnh viện Y học cổ truyền Nghệ An đang tiếp tục liên kết với các bệnh viện đầu ngành về y học cổ truyền để đào tạo nguồn nhân lực, triển khai thêm nhiều kỹ thuật điều trị mới như: chấn thương sọ não, bệnh cơ xương khớp bằng tiêm khớp ngoại vi…nhằm nâng cao hiệu quả chữa bệnh từng bước trở thành bệnh viện Y học cổ truyền đứng đầu khu vực Bắc Trung Bộ.

Tác giả: Quốc Khánh - San Hoa

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn