Phó Chủ tịch tỉnh Quảng Nam bị khởi tố liên quan vụ "chuyến bay giải cứu"

Pháp luật

Ngày 31/12, Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Trần Văn Tân (43 tuổi), Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, về tội "Nhận hối lộ".