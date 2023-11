Tên cướp tấn công nữ sinh trong đêm mưa sa lưới

Khoảng 01h30 ngày 30/10, chị P.T.C.T (SN 2003, tạm trú K151 Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, sinh viên đại học) vừa đi phụ việc ở quán ăn trở về nhà trọ thì bị một nam thanh niên áp sát từ phía sau ôm chặt. Đối tượng dùng con dao rọc giấy kề vào cổ chị T để khống chế.

Khi chị T truy hô kêu cứu thì bị đối tượng ngã xuống đất. Bị lưỡi dao cứa vào cổ gây thương tích nhưng chị T vẫn giằng co chống lại khiến đối tượng làm rơi con dao.

Sau khi lấy được chiếc điện thoại Iphone 12Pro của chị T, đối tượng chạy ra ngoài dãy trọ và lên xe máy tẩu thoát.

Thủ phạm vụ cướp bị bắt giữ tại nhà trọ.

Tiếp nhận thông tin, đội Cảnh sát hình sự Công an quận Liên Chiểu phối hợp Công an phường Hòa Khánh Bắc và Đội Kỹ thuật hình sự tổ chức khám nghiệm hiện trường,

khẩn trương truy xét. Nhận thấy vụ việc nghiêm trọng, phức tạp lãnh đạo Công an quận đã liên hệ nhờ sự hỗ trợ của Phòng Cảnh sát hình sự Công an Đà Nẵng hỗ trợ điều tra phá án.

Do hoảng loạn nên nạn nhân không cung cấp được nhiều đặc điểm nhận dạng của đối tượng gây án. Thời gian xảy ra vụ án giữa đêm khuya, đường vắng người qua lại do trời mưa to nên không có thêm thông tin gì về đối tượng gây án. Trong suốt thời gian truy xét, trời mưa tầm tả, tuy nhiên không vì thế mà làm chùn bước các trinh sát hình sự...

Từ những chứng cứ thu thập được trong quá trình truy xét, đến 19h30 ngày 31/10, một tổ trinh sát ập vào phòng trọ tại kiệt 742 đường Trường Chinh, phường Hòa Phát, quận Cẩm Lệ (Đà Nẵng), khống chế bắt giữ đối tượng Lê Hồng Hải (SN 1992, trú huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi) là thủ phạm thực hiện vụ cướp. Lúc này, Hải đang ăn nhậu cùng hai phụ nữ và một nam thanh niên.

Ban đầu, đối tượng tỏ ra bình tĩnh, vô can. Nhưng trước những chứng cứ không thể chối cãi, Hải đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Đối tượng Lê Hồng Hải tại cơ quan Công an.

Lê Hồng Hải khai nhận bản thân thất nghiệp hơn 4 tháng nay không có tiền tiêu xài. Để có tiền, đối tượng nảy ra ý định cướp của người đi đường.

Khuya 30/10, Hải mang theo một con dao rọc giấy trong người rồi điều khiển xe máy chạy trên các tuyến đường để tìm “con mồi”. Hải nhắm đến những phụ nữ đi xe máy một mình để bám theo. Ban đầu đối tượng bám theo một phụ nữ đi xe SH Mode. Tuy nhiên, người này nghi ngờ nên phóng xe thật nhanh khiến Hải mất dấu.

Tiếp đến, Hải thấy chị T đi một mình nên bám theo một đoạn đường dài chờ cơ hội ra tay. Khi chị T về đến trước dãy trọ, Hải áp sát khống chế để cướp tài sản.

Lấy được điện thoại của chị T, Hải về phòng trọ, sau đó nhờ bạn trọ chở đi đến tiệm mua bán điện thoại để mở mật khẩu và chưa kịp tiêu thụ thì bị bắt.

Vụ việc đang được tiếp tục điều tra mở rộng.

Tác giả: Thân Lai

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân