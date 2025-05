Bắt đối tượng truy nã dùng súng bắn vào nhà vợ

Ngày 20/5, thông tin từ Công an tỉnh Lâm Đồng cho biết đã bắt giữ K' Lộc (26 tuổi, ngụ xã Tân Châu, huyện Di Linh, tỉnh Lâm Đồng) để điều tra hành vi dùng súng bắn vào nhà vợ.

K'Lộc là người từng bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công tỉnh Bình Thuận truy nã đặc biệt.

Trước đó, ngày 19/1/2025, có mâu thuẫn với gia đình bên vợ nên K'Lộc đã mang súng đến bắn nhiều phát vào nhà ông V.S. ở xã Bình An, huyện Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận rồi bỏ trốn.

Đến ngày 27/2/2025, K' Lộc tiếp tục dùng súng bắn nhiều phát vào nhà cha vợ ở xã Phan Tiến, huyện Bắc Bình rồi cướp xe máy bỏ trốn.

Công an tỉnh Bình Thuận đã tổ chức nhiều tổ truy bắt, nhưng K' Lộc đã bỏ lại xe máy và 2 khẩu súng kèm 4 viên đạn rồi trốn vào rừng. Sau đó, Công an tỉnh Bình Thuận ra quyết định truy nã đối với K' Lộc.

Đến ngày 19/5, Công an xã Tân Châu, huyện Di Linh đã phát hiện K'Lộc trốn về địa bàn huyện Di Linh nên tổ chức truy bắt.

Đến rạng sáng 20/5, Công an xã Tân Châu đã tổ chức mật phục và bắt giữ thành công K'Lộc. (Ảnh: cắt từ clip)

Theo lực lượng công an, K'Lộc chọn 1 căn nhà người dân dùng để canh cà phê nơi có địa hình đồi dốc, vườn rậm, vắng người qua lại để ẩn náu.

Công an xã Tân Châu đang phối hợp với Công an tỉnh Lâm Đồng hoàn tất thủ tục để bàn bàn giao K'Lộc cho Công an tỉnh Bình Thuận xử lý theo quy định.

Tác giả: Nguyễn Phi Long

Nguồn tin: nguoiduatin.vn