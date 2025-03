Bạn gái cựu thủ môn MU bán dâm 500 triệu đồng 1 đêm

Sophie là siêu mẫu thị phi bậc nhất nước Anh

Sophie Anderton là người mẫu sexy nổi tiếng của “xứ sở sương mù”. Cô nàng xinh đẹp này đã từng là bạn gái của cựu thủ môn của MU là Mark Bosnich, ông chủ hộp đêm giàu có Mark Alexiou và chủ tịch CLB bóng đá Crystal Palace, Simon Jordan.

Không chỉ thế, Sophie còn nổi tiếng hơn nữa vì những tuyên bố “bạo miệng” về đời tư của mình, chuyện cô đã từng nghiện cocain, đã từng yêu vài cô bạn gái hay thích phiêu lưu trong chuyện tình cảm, và thậm chí còn đi bán dâm. Gần như tất cả những gì có thể công bố thì Sophie đã nói trên báo cả rồi.

Sophie đã làm quen với chất gây nghiện từ năm 9 tuổi

9 tuổi đã làm quen với chất gây nghiện

Sophie Anderton sinh ngày 14/5/1977 ở Bristol, Anh. Cô bắt đầu sử dụng chất gây nghiện từ năm mới 9 tuổi, và đây chính là dấu mốc đưa đẩy cuộc đời cô vào lối sống phóng túng sau này. “Tôi hút thuốc ở mọi nơi. Năm 14 tuổi, tôi quan hệ lần đầu tiên với cậu trai mới quen trong một bữa tiệc thác loạn. Kể từ đó, tôi trở thành một cô gái có sở thích phóng khoáng và yêu đương bừa bãi”, Sophie cay đắng kể lại quá khứ của mình.

Nhưng sau đó, từ một cô bé hư hỏng và ngỗ ngược, Sophie bỗng phát triển thành một thiếu nữ với gương mặt xinh đẹp và cơ thể cân đối, hấp dẫn. Cô lọt vào mắt xanh của những nhà tuyển dụng thời trang và giành chiến thắng trong một cuộc thi người mẫu năm 15 tuổi.

Năm 17 tuổi, cô chuyển đến sinh sống tại London để tiện cho việc hoạt động trong làng thời trang. Từ đó, sự nghiệp của Sophie ngày càng phát triển. Cô là một trong những người mẫu ảnh đẹp nhất nước Anh và những tấm hình của cô có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với cả độc giả nam và nữ.

Bên cạnh đó, Sophie còn nổi tiếng với vai trò diễn viên của rất nhiều show truyền hình thực tế ăn khách tại Anh như I'm A Celebrity, Get Me Out Of Here, Cirque de Celebrité, Radar…

Để có tiền mua ma túy, Sophie không ngại làm gái bán dâm

Kiếm 500 triệu đồng mỗi đêm nhờ “đi khách”

Được biết đến là một siêu mẫu đình đám, nhưng cuộc sống cá nhân của Sophie Anderton lại không mấy tốt đẹp. Bước ngoặt trong sự nghiệp của Sophie đến vào năm 1996. Cô được chọn trở thành gương mặt đại diện của hãng nội y danh tiếng Gossard’s Wonderbra. Hợp đồng này đã giúp tên tuổi Sophie vụt sáng, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu nhất của lứa người mẫu trẻ đầy tiềm năng.

Gắn liền với sự nổi tiếng, Sophie ngày càng rơi sâu vào tình trạng nghiệp ngập và nhanh chóng trở nên túng quẫn. “Tôi luôn suy nghĩ xem mình phải làm gì để có được nhiều tiền và lời giới thiệu tới một lớp học để trở thành gái gọi cao cấp đã thật sự thu hút tôi”, Sophie kể lại.

Để trở thành gái gọi cao cấp, siêu mẫu nước Anh đã được một người đồng nghiệp tư vấn cách để thu hút những khách hàng giàu có. Sophie nhớ lại: “Tôi được khuyên rằng nên ăn mặc và trang điểm như một quý cô thành đạt. Tôi phải mặc những chiếc váy thanh lịch, tao nhã nhưng luôn khoe được đường cong nóng bỏng của cơ thể”.

Với sự nổi tiếng của bản thân cùng vẻ đẹp hoàn hảo của Sophie lúc bấy giờ, giá "đi khách” của cô khá cao, khoảng 15.000 bảng Anh (xấp xỉ 500 triệu đồng) cho một giờ. Cô được các triệu phú rất ưa chuộng và có ngày có thể “phục vụ” tận 5 khách hàng.

Từ một siêu mẫu hàng đầu, Sophie trượt dài và đánh mất tất cả

Với nghề gái gọi, Sophie đã kiếm được khá nhiều tiền. Cô tiết lộ: “Có ngày tôi kiếm được hơn 50.000 bảng Anh (khoảng 15 tỷ đồng). Số tiền này tôi chủ yếu dùng để mua thuốc phiện và trả tiền thuê phòng”. Sophie cho biết cô phải trả ít nhất 20.000 bảng Anh một tuần để thỏa mãn cơn nghiện. Ước tính, khoản tiền mà cô đã đổ vào tệ nạn này lên đến 10 triệu bảng Anh trong vòng 13 năm.

Hơn 10 năm làm gái gọi cao cấp và phiêu lưu trong những trò chơi tình ái, Sophie đã lên tiếng thừa nhận rằng chính sự nổi tiếng trong ngành thời trang đã “xui khiến” cô bước chân vào con đường bán dâm: “Trong nghề người mẫu, tôi nghĩ thân hình ví như một món hàng. Tôi đáp ứng cho khách hàng nhu cầu tình dục để đổi lại tiền. Và xin khẳng định rằng, tôi không đơn độc trên con đường tăm tối của giới người mẫu. Tôi biết, có ít nhất 2 siêu mẫu cũng lao vào cuộc chơi này”.

“Các cuộc mua bán được thực hiện chủ yếu qua quản lý của tôi. Việc của tôi là nhận số phòng khách sạn, ăn mặc gợi cảm, nằm trên giường và đút tiền vào túi. Là người mẫu nhưng trình diễn chỉ là một phần công việc của chúng tôi. Danh tiếng không tới một cách tự nhiên. Và thật kinh khủng khi con người ta trở nên nổi tiếng”.

Cuộc sống đầy scandal Hồi năm 2007, những hình ảnh trong phòng ngủ của Sophie Anderton và người yêu cũ Mark Bosnich đã bị phát tán tràn lan trên Internet. Sau đó, cô đã phải chi một số tiền lớn để chuộc lại cuốn băng. Năm 2009, cựu người mẫu này bị bắt vì say rượu và gây mất trật tự tại một ga xe lửa. Hành vi đó khiến Sophie bị phạt 80 bảng Anh sau khi phải ngủ lại một đêm sau song sắt nhà tù. Tới năm 2015, Sophie bị bắt vì bị tình nghi tấn công bạn trai cũ Guy Urquhart bằng một con dao nhà bếp trong chính căn hộ của cô.

Tác giả: Trung Nghĩa (tổng hợp)

Nguồn tin: bongdaplus.vn