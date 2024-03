Công an vào cuộc vụ hai nữ sinh đánh nhau do mâu thuẫn yêu đương

Hình ảnh hai nữ sinh đánh nhau (ảnh trái) và người nhà một nữ sinh đánh học sinh (ảnh phải) - Ảnh: PHÚ THỌ 24H

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online trưa 12-3, thầy Tạ Duy Kiên, hiệu trưởng Trường THPT Mỹ Văn (huyện Tam Nông), cho biết cơ quan công an đang làm việc để làm rõ nguyên nhân hai nữ sinh đánh nhau.

Theo thầy Kiên, do có mâu thuẫn trong chuyện yêu đương nên hai em Đ.N.H. và Đ.P.T. (cùng học chung một lớp 11) xảy ra xích mích.

"Khoảng 17h chiều qua (11-3), sau khi kết thúc buổi học, hai học sinh này đã hẹn ở lại để đánh nhau. Sau đó, chị của học sinh T. cũng tham gia vào đánh nhau. Rất may không có em nào bị thương tích.

Tuy nhiên, nhận thấy đây là hành vi bạo lực, nhà trường đã mời học sinh, phụ huynh và giáo viên chủ nhiệm đến làm việc và lập biên bản.

Đồng thời báo cho công an xã, công an huyện nắm bắt thông tin. Hiện cơ quan công an đang lấy thông tin" - thầy Kiên nói.

Thầy Kiên cũng cho biết hiện nhà trường đang phối hợp cùng cơ quan công an đang tiếp tục xác minh sự việc và sẽ kiên quyết xử lý vi phạm theo đúng quy định để răn đe, không xảy ra tình trạng bạo lực học đường trong thời gian tới.

Tác giả: P.THẢO

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ