Yên Bái: Kiểm điểm hiệu trưởng vì để học sinh không đi học vẫn tốt nghiệp

Ngày 10/6, thông tin từ UBND thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái cho biết, đơn vị vừa tiến hành xác minh, xử lý vi phạm và khắc phục hậu quả vụ việc học sinh lớp 9 trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, không đi học nhưng vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp.

Theo kết quả xác minh, học sinh Lò Thị D. (SN 2007, trú tại thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ) là học sinh lớp 9, Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc.

Học kỳ I năm học 2021 - 2022, do cha mẹ đi làm ăn xa, D. đã nghỉ học với tổng số lần nghỉ học trong học kỳ là 10 buổi (trong đó 9 buổi không lý do, 1 buổi có lý do). Tuy nhiên, học sinh Lò Thị D. đã hoàn thành chương trình học kỳ I với đầy đủ bài kiểm tra thường xuyên, định kỳ của tất cả môn học.

Đến học kỳ II, do tình hình dịch Covid-19, học sinh D. và các học sinh cùng lớp được nhà trường cho học trực tuyến tại nhà và được giao bài trên nhóm Zalo của lớp. Trong thời gian đó, học sinh Lò Thị D. vẫn tương tác trên nhóm lớp học. Dù nghỉ học thời gian dài trong kì 2 nhưng học sinh D. vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp.

Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ - nơi xảy ra sự việc (Ảnh: Quyết Thắng).

Đến ngày 4/4/2022, học sinh của trường đi học trực tiếp trở lại thì em Lò Thị D. không đến lớp học. Giáo viên chủ nhiệm đã liên hệ và được biết em D. mới rời khỏi địa bàn thị xã.

Thời điểm kiểm tra học kỳ II, giáo viên chủ nhiệm đã lên gặp Hiệu trưởng nhà trường - cô giáo Vũ Thị Hà - để xin ý kiến về trường hợp của học sinh Lò Thị D. và được Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo tạo điều kiện để xét tốt nghiệp THCS cho học sinh D. Từ đó, giáo viên chủ nhiệm lớp và 8 giáo viên các bộ môn của lớp đã tự cho điểm, đánh giá xếp loại học kỳ II, cả năm và làm hồ sơ xét tốt nghiệp THCS cho học sinh Lò Thị D.

Sau khi xác minh, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo thị xã thực hiện quy trình, thủ tục hủy bỏ kết quả điểm học kỳ II, cả năm của năm học 2021-2022 và kết quả công nhận tốt nghiệp trung học cơ sở của học sinh Lò Thị D. theo quy định. Đồng thời, đưa em Lò Thị D. vào danh sách học sinh bỏ học của Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú, xã Nghĩa Phúc từ tháng 3/2022.

Ngoài ra, giám sát, hướng dẫn Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú thực hiện quy trình, thủ tục để khôi phục kết quả theo dõi tỉ lệ chuyên cần, kết quả học tập, rèn luyện của học sinh Lò Thị D. trên các hồ sơ, học bạ bản gốc về đúng kết quả học tập thực tế theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Trong ngày 9/6, UBND thị xã Nghĩa Lộ đã tổ chức họp kiểm điểm đối với cô giáo Vũ Thị Hà - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Trần Phú; giao Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo, hướng dẫn nhà trường tổ chức họp kiểm điểm với các giáo viên có liên quan trong vụ việc theo quy định hiện hành trong cùng ngày.

Dù nghỉ học thời gian dài trong kì II nhưng em Lò Thị D. vẫn có học bạ và được xét tốt nghiệp (Ảnh: CTV).

Hiện UBND thị xã Nghĩa Lộ đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ vụ việc, thành lập các Hội đồng kỷ luật cán bộ theo phân cấp quản lý cán bộ, viên chức để làm rõ mức độ vi phạm và xem xét quyết định hình thức kỷ luật nghiêm minh, chính đáng đối với các hành vi vi phạm của các tập thể, cá nhân có liên quan theo đúng quy định của pháp luật.

Trước đó, nhiều người dân tại thị xã Nghĩa Lộ, phản ánh việc một học sinh lớp 9 của Trường TH&THCS Trần Phú, thị xã Nghĩa Lộ đi học một tuần đầu năm học 2021 - 2022, sau đó theo gia đình vào phía Nam sinh sống, nhưng vẫn có điểm, học bạ, điểm danh bình thường và được xét tốt nghiệp như bao học sinh đi học đầy đủ khác.

Theo đó, trường hợp trên là em Lò Thị D. (SN 2007), trú tại thôn Pá Làng, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ. Em D. là học sinh lớp 9 Trường TH&THCS Trần Phú. Lớp do cô Hoàng Thị Liệu là chủ nhiệm.

Theo Sổ theo dõi tên học sinh nghỉ tiết, ngày 27/4, theo ghi chép thì học sinh D. có đi học, ngày 29/4 thì D. lại được ghi là nghỉ, và những ngày khác trở đi thì D. lại được ghi nhận là đi học đủ.

Đáng nói, nhiều người dân bức xúc cho rằng: "Không hiểu vì sao tại thời điểm xét tốt nghiệp nhà trường vẫn cho em D. có điểm và xét cấp bằng tốt nghiệp bình thường".

