Xúc động hình ảnh CSGT hỗ trợ đoàn người về quê tránh dịch

Bên cạnh việc tiếp nhiên liệu miễn phí, lực lượng CSGT cùng các lực lượng làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát dịch khu vực đèo Lò Xo, tỉnh Quảng Nam còn cung cấp nước uống, bánh, sữa,… để đoàn người ăn uống, nghỉ ngơi lấy lại sức rồi tiếp tục hành trình về quê.

Nhiều đoàn người khi đến khu vực đèo Lò Xo, xã Phước Mỹ, huyện Phước Sơn, tỉnh Quảng Nam vào lúc đêm muộn, có hôm gặp trời mưa lớn.

Cán bộ CSGT hỗ trợ bánh, sữa cho 2 cháu nhỏ cùng bố từ TP Hồ Chí Minh về quê Nghệ An tránh dịch.

Sau khi thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt,… Đội CSGT số 2 thuộc Phòng CSGT đường bộ - đường sắt Công an tỉnh Quảng Nam đã hỗ trợ đưa dẫn các đoàn người vượt hơn 130km theo đường Hồ Chí Minh xuống QL14B đến khu vực ngã ba Đại Hiệp, giáp ranh với TP Đà Nẵng để bàn giao cho lực lượng chức năng TP Đà Nẵng tiếp tục hỗ trợ đoàn người về quê.

Một số hình ảnh ý nghĩa của lực lượng CSGT Quảng Nam hỗ trợ các đoàn người về quê tránh dịch đi qua địa bàn tỉnh:

Đội CSGT số 2 chuẩn bị đưa đoàn người vượt hơn 130km qua địa bàn tỉnh Quảng Nam để đến khu vực giáp ranh với TP Đà Nẵng, tiếp tục hành trình về quê.

Xuyên đêm hỗ trợ người dân về từ vùng dịch khai báo y tế tại chốt kiểm soát khu vực đèo Lò Xo, Quảng Nam.

Chuẩn bị các suất ăn tiếp tế cho đoàn người về từ tâm dịch qua địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Tiếp tế nhiên liệu miễn phí cho đoàn người về quê tránh dịch.

CSGT hỗ trợ đưa xe hỏng và phụ nữ, trẻ em trên đường về quê qua khu vực đèo Lò Xo.

Trao tặng bánh, sữa cho gia đình trẻ từ TP Hồ Chí Minh về quê tránh dịch.

Phút nghỉ ngơi trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn vắng nhà dân để đảm bảo an toàn phòng dịch trước khi tiếp tục hành trình về quê tránh dịch.

Ủng hộ 1 triệu đồng cho gia đình có 3 em nhỏ trên đường về quê tránh dịch.

Tác giả: Ngọc Thi

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân