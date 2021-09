Xuất hiện clip nghi phạm chém lìa đầu hàng xóm rồi lạnh lùng đi về nhà, người dân hoảng loạn đóng kín cửa

Liên quan đến vụ việc, người đàn ông 45 tuổi bị cắt lìa đầu, Cơ quan công an cho biết đã có lời khai ban đầu của nghi phạm Trần Huy (34 tuổi, quê quán ở Lâm Đồng, chỗ ở tại đường Trần Xuân Soạn, P.Tân Hưng, Q.7).

Nạn nhân được xác định là ông, H.U.V. (44 tuổi, ngụ Q.7). Ông V. thuê nhà trọ bán tạp hóa, sống cùng vợ và hai con, cách nhà nghi phạm Huy khoảng 50m.

Tại CQĐT, Huy khai nhận là hàng xóm của ông V., trước đó không có mâu thuẫn gì, chỉ lời qua tiếng lại rồi ra tay sát hại ông V. Bản thân Huy hiện đang rất hoang mang và chưa trấn tĩnh vì hành động của mình. Thông tin ban đầu, Huy khai dùng dao lê đâm nhiều nhát vào cổ, vào ngực khiến ông V. gục xuống rồi mới cắt lìa đầu nạn nhân.

Tiến hành khám xét nơi ở của Huy tại số nhà 645/51/7 đường Trần Xuân Soạn, lực lượng công an đã thu giữ một số tang vật có liên quan.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, đoạn clip ghi lại hình ảnh hiện trường do camera an ninh nhà dân ghi lại cũng đã được chia sẻ lên mạng xã hội khiến nhiều người bàng hoàng.

Theo dõi hình ảnh trong đoạn clip cho thấy, sau khi nghe tiếng ồn ào bên trong nhà ông V. một số người dân sinh sống trong con hẻm đã chạy lại trước cửa nhà theo dõi sự việc.

Tuy nhiên sau khi phát hiện hành vi dã man của nghi phạm khi sát hại ông V. những người dân đã nhanh chóng bỏ chạy về nhà, đóng kín cửa không dám bước ra. Ngay sau đó, Huy đã mang đầu nạn nhân bỏ ra trước cửa nhà rồi lững thững đi bộ từ hiện trường trở về nhà, trên tay vẫn còn cầm theo một con dao dài khoảng 40cm.

Theo cơ quan công an, trên đường đi, Huy đập phá cửa kiếng một số nhà dân gần đó rồi vào nhà khóa cửa lại.

Nhận tin báo, lực lượng công an nhanh chóng có mặt, cô lập hiện trường. Phát hiện Huy vẫn đang cầm dao cố thủ trong nhà, lực lượng công an thuyết phục, vận động. Tuy nhiên, nghi phạm Huy ngoan cố không chấp hành. Khoảng sau 1 tiếng, nghi phạm mới mở cửa và đã bị công an đưa về trụ sở.

