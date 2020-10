Xuất hiện bão mới ngoài khơi Philippines, có thể vào Biển Đông

Bão Goni dự báo đi vào Biển Đông trong những ngày tới.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, hiện nay ở vùng biển phía Đông Philippines có bão Goni đang hoạt động. Đây là cơn bão thứ 19 trên khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương, vừa mạnh lên thành bão rạng sáng ngày 29/10/2020.

Cơn bão này có khả năng đi vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Dự báo xa, khoảng cuối tuần sau, cơn bão này có khả năng gây mưa lớn ở Trung Bộ, trong đó có các tỉnh Trung Trung Bộ.

Cơ quan dự báo khí tượng nhận định, trong nửa đầu tháng 11/2020, tình hình mưa bão trên biển Đông và miền Trung còn phức tạp.

Trong khi đó, trên đất liền nước ta, mưa lũ cũng đang diễn biến phức tạp.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với nhiễu động gió Đông trên cao nên ở Bắc Bộ từ nay đến ngày 30/10 có mưa, mưa rào. Trời lạnh với nền nhiệt độ thấp nhất phổ biến 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 17 độ.

Cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh, mưa lớn tiếp tục từ Thanh Hoá đến Quảng Bình.

Trong 12h vừa qua (lượng mưa tính từ 19h ngày 28 đến 7h ngày 29/10), ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Trị đã có mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến 30-80mm, có nơi lớn hơn như Kỳ Lạc (Hà Tĩnh) 147mm, La Khê (Hà Tĩnh) 110mm, Kỳ Thượng (Hà Tĩnh) 105mm, Tuyên Hóa (Quảng Bình) 111mm.

Từ nay đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Thanh Hóa đến Quảng Bình tiếp tục có mưa to đến rất to với tổng lượng mưa phổ biến 200-400mm/đợt. Riêng Nam Nghệ An và Hà Tĩnh có nơi trên 500mm/đợt.

Từ ngày mai (30/10) đến ngày 31/10 ở các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến 50-150mm/đợt, có nơi trên 200mm/đợt.

Lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Ngãi, Kon Tum, Gia Lai đang ở mức cai. Nguy cơ ngập lụt nghiêm trọng vùng trũng thấp các tỉnh từ Hà Tĩnh đến Quảng Ngãi, Kon Tum.

Tác giả: NGUYỄN HOÀI

Nguồn tin: Báo Tiền phong