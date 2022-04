Xót xa hoàn cảnh đáng thương của nữ nạn nhân trong vụ tai nạn giữa xe SH và xe khách ở Hà Nội

Liên quan đến vụ tai nạn thương tâm, cơ quan chức năng xác định danh tính nữ nạn nhân đi xe máy SH tử vong sau va chạm với xe khách 45 chỗ tại ngã tư Kim Mã - Núi Trúc, phường Kim Mã, quận Ba Đình, Hà Nội.

Xe SH do chị N. điều khiển va chạm với xe khách 45 chỗ khiến nạn nhân tử vong thương tâm (Ảnh cắt từ clip)

Theo đó, chị T.T.N., 29 tuổi, sống tại phường Mễ Trì Hạ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Được biết, chị N. công tác tại phòng kỹ thuật vật tư của một công ty môi trường ở Hà Nội. Chị đã lập gia đình, có một bé trai khoảng 2-3 tuổi, đang mang thai đứa con thứ hai.

Một đồng nghiệp cho biết toàn thể công nhân viên công ty đều rất bàng hoàng và xót xa khi hay tin. Trước khi gặp nạn, chị N. đang trên đường đến công ty làm việc hai ngày cuối trước khi nghỉ sinh.

Như đã thông tin, vào khoảng 8h ngày 27/4, chị N. điều khiển xe SH mang BKS 29S1-835... hướng Kim Mã đi Nguyễn Thái Học, đã va chạm với xe khách 45 chỗ mang BKS 29B- 412... do lái xe H.V.T., 37 tuổi, trú tỉnh Vĩnh Phúc, điều khiển.

Cú va chạm khiến xe máy bị đổ, chị N. ngã về phía gầm xe khách, bị bánh xe cán qua người, tử vong tại chỗ.

Đội CSGT số 2, Phòng CSGT, Công an TP. Hà Nội đã phối hợp với Công an phường Kim Mã và Công an quận Ba Đình có mặt bảo vệ hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Hiện, vụ việc đang được Đội CSGT số 2 phối hợp với cơ quan CSĐT Công an quận Ba Đình thụ lý giải quyết.

