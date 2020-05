Xót xa cảnh người vợ ngậm ngùi xin cơm từ thiện chăm chồng trong viện

Chúng tôi có mặt ở bệnh viện Châm cứu Trung ương, ngay sau khi nhận thông tin khẩn cấp từ chị Trương Tố Quyên, Phó Trưởng phòng Công tác Xã hội của bệnh viện, về một hoàn cảnh vô cùng thương tâm, rất cần sự trợ giúp từ các nhà hảo tâm.

Your browser does not support the video tag.

“Em không muốn vợ con em phải khổ thêm nữa!”

“Bệnh nhân Nguyễn Trọng Cần hiện bị liệt, do chấn thương nặng vùng cổ bởi ngã từ mái nhà xuống đất. Theo thông tin từ khoa Hồi sức cấp cứu, chi phí điều trị của bệnh nhân Cần hiện tại lên tới 5 triệu/ngày ngoài Bảo hiểm y tế và phải chữa trị tích cực như vậy tối thiểu 15 ngày liên tục.

Gia đình bệnh nhân là hộ cận nghèo, từ khi bệnh nhân gặp nạn, họ đã phải vay đến 150 triệu đồng rồi. Nay rơi vào cảnh khánh kiệt, người chồng cứ đòi ra viện để vợ con khỏi khổ. Trước hoàn cảnh của gia đình bệnh nhân như vậy, chúng tôi rất ái ngại, và vô cùng lo lắng cho tính mạng bệnh nhân…

Mong rằng, qua cơ quan báo chí bệnh nhân sẽ được các nhà hảo tâm giúp đỡ, để anh ấy có điều kiện tiếp tục chữa trị…”. Trên đường dẫn chúng tôi tới buồng bệnh, chị Tố Quyên tranh thủ cho chúng tôi biết về hoàn cảnh bệnh nhân.

Ngã từ mái nhà xuống đất, anh Cần bị chấn thương đốt sống cổ nặng

Vừa vất vả chăm chồng nơi bệnh viện, vừa không khỏi lo lắng cho 2 đứa con còn nhỏ (đứa lớn 9 tuổi, đứa nhỏ 4 tuổi) vất vưởng ở quê nhà. Nên, nhìn chị Nguyễn Thị Phương (vợ anh Cần) khắc khổ, lam lũ, không ai nghĩ chị năm nay chưa đầy 30 tuổi.

Đang cần mẫn ngồi bóp chân, bóp tay cho chồng, thấy chúng tôi chị Phương ngước lên đôi mắt đầy vẻ lo âu, nghẹn ngào chị kể:

“Hôm ấy là ngày 17/3, nhà em đi lợp nhà hộ người bà con, em ở nhà trông 2 cháu. Anh ấy mới đi được một lúc, thì có người gọi điện báo nhà em bị ngã lộn từ trên mái nhà xuống đất, đã được đưa thẳng đến bệnh viện tỉnh cấp cứu.

Em vội đến thẳng bệnh viện, thì thấy nhà em vẫn nằm bất động. Mọi người khuyên nên đưa ra Hà Nội ngay, về vay mượn tiền, ngay hôm sau em đưa anh ấy ra Việt Đức, phẫu thuật cổ và nằm Việt Đức 15 ngày rồi sang đây. Nghe bác sĩ nói nhà em lại bị nhiễm trùng, phải chữa trị tốn kém lắm mà em không còn đồng nào. Em biết lấy gì để cứu chồng em đây chị ơi!...”, nói rồi người vợ tội nghiệp này lại khóc nấc lên, những giọt nước mắt đau đớn chảy ướt nhèm cả cái khẩu trang.

Người vợ nghèo khó này đã lực bất tòng tâm…

Hơn 1 tháng chạy chữa cho chồng nơi bệnh viện, chị Phương đã phải vay đến 150 triệu đồng. Tiền đem theo có đồng nào chị để dành mua thuốc cho chồng, còn người vợ lam lũ thì bữa no bữa đói bằng những suất cơm từ thiện. Giờ trong người cũng chẳng còn lấy 1 đồng, trong khi bệnh tình của anh Cần phải chữa trị tích cực và vô cùng tốn kém…

Vẫn nằm bất động trên giường bệnh, nhưng dường như đã nghe hết câu chuyện giữa chúng tôi, người đàn ông bất hạnh bất ngờ bật khóc, 2 vai anh khẽ rung lên theo những tiếng nấc nghẹn: “Cái số em nó như thế này rồi, bây giờ nằm viện ngày nào là vợ con em lại nặng nợ thêm… Em không muốn vợ con em phải khổ thêm nữa...”.

Mẹ chăm bố nơi bệnh viện, họ hàng phải thay nhau chăm sóc 2 đứa nhỏ, bởi 2 bé chỉ còn ông ngoại đã ngoài 80 tuổi, còn ông bà nội và bà ngoại đã mất từ lâu

Nói về bệnh tình của anh Cần, bác sĩ Nguyễn Ngọc Cảnh, trưởng khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương ái ngại cho biết: “Bệnh nhân Cần bị chấn thương đốt sống cổ và nhiễm trùng bệnh viện. Hiện bệnh nhân vẫn sốt cao và liệt nửa người bên phải, nửa bên trái cũng rất yếu và có cảm giác tê bì rất khó chịu cho bệnh nhân.

Do bệnh nhân kháng các loại kháng sinh trong danh mục Bảo hiểm y tế chi trả, nên phải sử dụng thuốc ngoài, chi phí lên tới 5 triệu/ ngày, và phải sử dụng ít nhất 15 ngày, sau đó tiếp tục phục hồi chức năng lâu dài và tốn kém nữa.

Bệnh viện đã cố gắng hết sức hỗ trợ về thuốc men cũng như cơm từ thiện, nhưng có lẽ vì gia đình không vay đâu được tiền nữa, nên bệnh nhân mấy lần xin ra viện. Trước tình cảnh bi đát của gia đình bệnh nhân, khoa đã nhờ phòng Công tác xã hội tìm phương án giúp đỡ bệnh nhân…”

Không có tiền để tiếp tục chữa trị, tính mạng người đàn ông vốn là trụ cột gia đình này đang bị đe dọa

Mọi đóng góp hảo tâm xin gửi về: Chị Nguyễn Thị Phương. Thôn 6, xã Lĩnh Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An. ĐT 0975395033 Hiện anh Cần đang điều trị tại khoa Hồi sức cấp cứu, bệnh viện Châm cứu Trung ương. ĐT 02435624156

Tác giả: Hương Hồng

Nguồn tin: Báo Dân trí