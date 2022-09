Xông vào tiệm vàng đập tủ kính, cướp vàng... ném ra đường

Nam thanh niên bị khống chế sau vụ cướp - Ảnh: T.D.

Ngày 21-9, Công an thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương phối hợp cùng lực lượng chức năng đang làm rõ vụ cướp tiệm vàng K.H., trên đường Nguyễn Trãi, phường Dĩ An.

Nam thanh niên khoảng 30 tuổi, chưa rõ danh tính đã được bàn giao cho công an.

Do nam thanh niên này có biểu hiện tâm lý bất thường tại thời điểm xảy ra vụ cướp nên đã được đưa về công an phường để lấy lời khai.

Theo các nhân chứng, vào tối 20-9, nam thanh niên bất ngờ lao vào tiệm vàng, đập tủ kính rồi bốc vàng vứt ra đường.

Sau đó, nam thanh niên không bỏ chạy mà ngồi trước cửa tiệm vàng thì bị chủ tiệm và người dân bắt giữ.

Ngay trong đêm 20-9, cơ quan điều tra và lực lượng chức năng đã khám nghiệm hiện trường để làm rõ vụ cướp.

Tác giả: Bá Sơn

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ