Xôn xao video cô giáo dùng thước liên tiếp đánh học sinh

Sáng 19-3, nhiều người dùng facebook tại tỉnh Quảng Ngãi xôn xao đoạn video phát tán trên mạng thể hiện cảnh một giáo viên dùng thước kẻ, liên tiếp đánh vào tay học sinh, kèm theo lời la mắng…

Video nhanh chóng nhận được sự chia sẻ, quan tâm hàng ngàn người dùng facebook.

Video cô giáo dùng thước đánh học sinh gây xôn xao

Trao đổi với PV Báo Người Lao Động, ông Nguyễn Văn Hưng, Trưởng Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi, cho biết hiện Phòng GD-ĐT TP Quảng Ngãi đang phối hợp với Công an TP Quảng Ngãi điều tra, xác minh vụ việc.

Trung tâm luyện chữ - nơi xảy ra vụ việc

"Qua thông tin bước đầu, chúng tôi nắm được video trên được quay tại một Trung tâm luyện chữ cho trẻ do tư nhân làm chủ, có địa chỉ tại phường Trần Hưng Đạo, TP Quảng Ngãi. Hiện chúng tôi đang xác minh người trực tiếp dùng thước đánh học sinh có phải là giáo viên hay không. Đồng thời, kiểm tra Trung tâm có giấy phép hoạt động hay không?" - ông Hưng thông tin.

